阿湯哥主演「這片」編導認了：人生與事業上最大失敗

「神鬼傳奇」在美國票房踢到大鐵板，堪稱湯姆克魯斯演藝生涯中的ㄧ大失敗。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在好萊塢 走紅超過30年，曾主演多部知名代表作，至今仍讓觀眾留下深刻印象。不過他的作品之中，也有票房和評價上都不成功的失敗作，近年來最慘烈的莫過於新版「神鬼傳奇」（The Mummy），本來電影 公司打算以這部片開啟其他相關怪物恐怖片的影視宇宙，結果1億2500萬美元的成本，北美票房才8000萬美元，就算加上北美以外的地區，片子不至於虧本太嚴重，由於北美的冷淡反應，整個「怪物宇宙」的計畫也就因而取消。

該片的編導艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman），就算時隔5年，還是對這部片的失利耿耿於懷，近日坦言這部「神鬼傳奇」可能是他人生中不管個人或是職場生涯上最大的失敗，有很多原因讓他非常後悔拍了這部片，卻還是有一點正面的意義，就是讓他從慘痛的教訓裡變成一個更堅強的人，也對自己身為影視工作者有了更清楚明確的想法，之後他再碰到明知會有問題的情形絕對不會再沈默，而會勇敢地喊停，因為那些都不值得。倘若不是「神鬼傳奇」如此失敗，他也不會有這樣的體會和改變。

「神鬼傳奇」的賣座和口碑雙失利，對於艾力克斯寇茲曼造成很大打擊，卻沒有讓湯姆克魯斯的演藝圈行情跟著垮掉，隔年他成功再藉由「不可能的任務：全面瓦解」（Mission：Impossible - Fallout）全球將近8億美元的票房重回紅牌巨星寶座。今年他將推出各方期待已久的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick），賣座成績依然受到看好。