掌摑之後 威爾史密斯現身印度 克里斯洛克媽媽繼續砲轟

克里斯洛克（右）的母親蘿絲（左），為兒子感到心疼。（路透資料照片）

今年奧斯卡 頒獎典禮上最引起話題的掌摑事件，打人的威爾史密斯 在歐美輿論一致批評下，演藝事業陷入危機，他也決心離開是非之地出外走走，近日被拍到現身印度孟買，雖然此行目的暫時不得而知，不過他顯然心情還不錯，臉上帶著笑容，影迷要求合照等也都會一一滿足這些需求，沒有再典禮上甩人巴掌、飆髒話的那種火爆反應。早在掌摑事件之後，歐美媒體就報導他會前往豪華、隱蔽的渡假中心靜養、調適情緒，卻沒想到他居然從美國到了亞洲。

但被打的克里斯洛克，看似在歐美贏得各方同情、成為大贏家，她的母親蘿絲洛克還是很生氣，坦言：「我說過，當威爾史密斯打了克里斯，其實等於打了我們所有人，他也是打了我。當你傷害我的孩子，你就是傷害我。」雖然她不認為威爾史密斯的奧斯卡影帝榮銜和獎座應該被剝奪，可是美國影藝學院對威爾所下的10年奧斯卡典禮禁令，她的想法是：「這到底是什麼意思？本來你就不是每年都會去。」她也不覺得威爾史密斯在社群網站 上發表了道歉聲明就是道歉，「我真的覺得很難過，他從來沒有對此道歉，他的團隊寫了那篇文章然後他就說他向克里斯道歉了，這種事情是針對個人的，你就是要直接找到本人。」