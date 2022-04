好萊塢老幹配新枝 暑假強打續集巨片

「小小兵2:格魯的崛起」是今夏美國最受矚目的動畫大片。(圖:UIP提供)

全球影壇即將進入一年之中最重要的暑期黃金檔,今年好萊塢端出一堆續集巨片,包括「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World: Dominion)與「捍衛戰士:獨行俠」(op Gun: Maverick),都祭出「老幹配新枝」集合兩代要角的組合,一網打盡各年齡層的粉絲,而「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Guru)和「巴斯光年」(Lightyear)則是兒童、青少年最期待的動畫強片。

「侏羅紀世界:統霸天下」集合兩代「侏羅紀」系列的主角。(圖:UIP提供)

從北美最大線上訂票網站Fandango民調顯示,續集大片還是多數觀眾最感興趣的選擇,人氣排行前5名依序是「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)、「侏羅紀世界:統霸天下」、「捍衛戰士:獨行俠」與「小小兵2:格魯的崛起」,全都是續集。除了冠亞軍為近年來最強的漫威英雄片,「侏羅紀世界:統霸天下」找回「侏羅紀公園」元老山姆尼爾(Sam Neill)、蘿拉鄧(Laura Dern)與傑夫葛布倫(Jeff Goldblum),勾起資深影迷無限回憶,也好奇他們會和新一代主角克里斯普萊特、布萊絲達拉斯霍華擦出什麼火花。

「捍衛戰士:獨行俠」由湯姆克魯斯再度領銜。(圖:UIP提供)

「捍衛戰士:獨行俠」由湯姆克魯斯 (Tom Cruise)再度領銜,一批新生代小生們扮演年輕飛官,和已升格為教官的他上演新的恩怨糾葛,不管情節或是空戰場面皆吸引人,片中還有不少致敬前集經典橋段的安排,老粉絲必然很有感觸。

「巴斯光年」是「玩具總動員」系列的衍生影片。(圖:迪士尼提供)

沒有真人演員的「小小兵2:格魯的崛起」和「巴斯光年」,嚴格來說也皆為續集或是知名系列的衍生作,「小小兵」七年前推出的首集就已經比正傳「神偷奶爸」(Despicable Me)還要熱賣,續集將講述到他們和格魯的更多驚人淵源,粉絲早已迫不及待想先睹為快。「巴斯光年」描述「玩具總動員」(Toy Story)的太空人 玩具,其實以真人太空人為藍本,而這位真人太空人的冒險故事,就會在電影中呈現,找來前「美國隊長」(Captain America)克里斯伊凡(Chris Evans)為主角太空人獻聲,符合角色的英勇特質,票房表現頗受矚目。