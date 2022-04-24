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好萊塢老幹配新枝 暑假強打續集巨片

記者蘇詠智／綜合報導
「小小兵2:格魯的崛起」是今夏美國最受矚目的動畫大片。（圖：UIP提供）
「小小兵2:格魯的崛起」是今夏美國最受矚目的動畫大片。（圖：UIP提供）

全球影壇即將進入一年之中最重要的暑期黃金檔，今年好萊塢端出一堆續集巨片，包括「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion）與「捍衛戰士：獨行俠」（op Gun: Maverick），都祭出「老幹配新枝」集合兩代要角的組合，一網打盡各年齡層的粉絲，而「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Guru）和「巴斯光年」（Lightyear）則是兒童、青少年最期待的動畫強片。

「侏羅紀世界：統霸天下」集合兩代「侏羅紀」系列的主角。（圖：UIP提供）
「侏羅紀世界：統霸天下」集合兩代「侏羅紀」系列的主角。（圖：UIP提供）

從北美最大線上訂票網站Fandango民調顯示，續集大片還是多數觀眾最感興趣的選擇，人氣排行前5名依序是「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）、「侏羅紀世界：統霸天下」、「捍衛戰士：獨行俠」與「小小兵2：格魯的崛起」，全都是續集。除了冠亞軍為近年來最強的漫威英雄片，「侏羅紀世界：統霸天下」找回「侏羅紀公園」元老山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧（Laura Dern）與傑夫葛布倫（Jeff Goldblum），勾起資深影迷無限回憶，也好奇他們會和新一代主角克里斯普萊特、布萊絲達拉斯霍華擦出什麼火花。

「捍衛戰士：獨行俠」由湯姆克魯斯再度領銜。（圖：UIP提供）
「捍衛戰士：獨行俠」由湯姆克魯斯再度領銜。（圖：UIP提供）

「捍衛戰士：獨行俠」由湯姆克魯斯（Tom Cruise）再度領銜，一批新生代小生們扮演年輕飛官，和已升格為教官的他上演新的恩怨糾葛，不管情節或是空戰場面皆吸引人，片中還有不少致敬前集經典橋段的安排，老粉絲必然很有感觸。

「巴斯光年」是「玩具總動員」系列的衍生影片。（圖：迪士尼提供）
「巴斯光年」是「玩具總動員」系列的衍生影片。（圖：迪士尼提供）

沒有真人演員的「小小兵2：格魯的崛起」和「巴斯光年」，嚴格來說也皆為續集或是知名系列的衍生作，「小小兵」七年前推出的首集就已經比正傳「神偷奶爸」（Despicable Me）還要熱賣，續集將講述到他們和格魯的更多驚人淵源，粉絲早已迫不及待想先睹為快。「巴斯光年」描述「玩具總動員」（Toy Story）的太空人玩具，其實以真人太空人為藍本，而這位真人太空人的冒險故事，就會在電影中呈現，找來前「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans）為主角太空人獻聲，符合角色的英勇特質，票房表現頗受矚目。

太空人 湯姆克魯斯 奇異

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