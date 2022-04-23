我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

連恩尼遜奪命無數 拍動作片越來越殺

記者陳建嘉／綜合報導
連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」。（圖：Catchplay提供）
連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」。（圖：Catchplay提供）

英國男星連恩尼遜（Liam Neeson）主演「記憶殺神」（Memory）即將上映，連恩飾演拿錢辦事的冷血殺手，接到任務俐落執行，多場暗中刺殺、槍戰對決、近身打鬥讓人看得大呼過癮。而連恩尼遜近日出席媒體訪談時，被封為大銀幕殺神冠軍紀錄保持人，他分享：「過去的角色都是為了救人而開槍，不過『記憶殺神』很不一樣，我只聽命上頭指示，有任務指派就毫無疑問地幹掉目標對象，一言不合就開槍。」

長期在大銀幕奪命無數的連恩尼遜甚至還曾在拍攝期間遭私人司機挖苦：「你知道你殺了多少人了嗎？我一直在看劇本幫你統計人數……。」而連恩尼遜也說：「當時被司機說得好像我我根本沒看過劇本，幹這麼多壞事還要答應演出一樣！」曾開玩笑說拍夠動作片的連恩尼遜，事實上，他不僅沒有退休，更挑戰越來越殺的動作片。

連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」合作007名導馬丁坎貝爾。（圖：Catchpla...
連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」合作007名導馬丁坎貝爾。（圖：Catchplay提供）

電影「記憶殺神」由007系列億萬票房大導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）親自操刀，連恩尼遜說：「我很欣賞馬丁坎貝爾的作品，從「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）到「驚爆萬惡城」（Edge of Darkness），都讓我為他的作品著迷不已，甚至在心裡默默許願，必須要跟他合作拍電影，終於完成心願了！」而執導具備動作戲實力的好萊塢巨星連恩尼遜，導演馬丁坎貝爾也分享：「連恩絕對是功課做得最多的演員，他常常找我一起討論角色該如何呈現，許多動作戲橋段也會提供很多想法，而大部分都是親自上身，他就是「記憶殺神」的完美人選！」

電影 皇家 導演

上一則

佘詩曼浴袍賣萌 乾兒子看得目不轉睛

下一則

整形失敗 「熱舞17」女主角、「金鎗人」女郎事業全毀

延伸閱讀

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」
遭逼債談判破局 士官開槍轟債主頭

遭逼債談判破局 士官開槍轟債主頭

沙加緬度槍戰 3死者涉幫派衝突 案發前上傳影片嗆聲

沙加緬度槍戰 3死者涉幫派衝突 案發前上傳影片嗆聲
疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸

疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光