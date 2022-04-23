連恩尼遜奪命無數 拍動作片越來越殺

連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」。（圖：Catchplay提供）

英國男星連恩尼遜（Liam Neeson）主演「記憶殺神」（Memory）即將上映，連恩飾演拿錢辦事的冷血殺手，接到任務俐落執行，多場暗中刺殺、槍戰對決、近身打鬥讓人看得大呼過癮。而連恩尼遜近日出席媒體訪談時，被封為大銀幕殺神冠軍紀錄保持人，他分享：「過去的角色都是為了救人而開槍，不過『記憶殺神』很不一樣，我只聽命上頭指示，有任務指派就毫無疑問地幹掉目標對象，一言不合就開槍。」

長期在大銀幕奪命無數的連恩尼遜甚至還曾在拍攝期間遭私人司機挖苦：「你知道你殺了多少人了嗎？我一直在看劇本幫你統計人數……。」而連恩尼遜也說：「當時被司機說得好像我我根本沒看過劇本，幹這麼多壞事還要答應演出一樣！」曾開玩笑說拍夠動作片的連恩尼遜，事實上，他不僅沒有退休，更挑戰越來越殺的動作片。

連恩尼遜主演動作新片「記憶殺神」合作007名導馬丁坎貝爾。（圖：Catchplay提供）

電影 「記憶殺神」由007系列億萬票房大導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）親自操刀，連恩尼遜說：「我很欣賞馬丁坎貝爾的作品，從「007首部曲：皇家 夜總會」（Casino Royale）到「驚爆萬惡城」（Edge of Darkness），都讓我為他的作品著迷不已，甚至在心裡默默許願，必須要跟他合作拍電影，終於完成心願了！」而執導具備動作戲實力的好萊塢巨星連恩尼遜，導演 馬丁坎貝爾也分享：「連恩絕對是功課做得最多的演員，他常常找我一起討論角色該如何呈現，許多動作戲橋段也會提供很多想法，而大部分都是親自上身，他就是「記憶殺神」的完美人選！」