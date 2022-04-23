整形失敗 「熱舞17」女主角、「金鎗人」女郎事業全毀

珍妮佛葛蕾(左)與派屈克史威茲因「熱舞17」而大出風頭。（路透資料照片）

為了永保青春美麗，或是讓五官變得更搶眼，不少藝人都會嘗試整形，然而整得失敗才後悔萬分的也大有人在：「熱舞17」（Dirty Dancing）珍妮佛葛蕾（Jennifer Grey）在最近推出的回憶錄中，感嘆兩度整鼻，整到她的臉變得連演藝圈朋友都認不出來，片商更不敢找她拍戲；「007：金鎗人」（The Man with the Golden Gun）女主角布麗特艾克蘭（Britt Ekland）則抱怨，50多歲時去整形是人生最大錯誤，整張臉都毀掉了。

將近35年前在美國締造「小兵立大功」票房奇蹟的「熱舞17」，至今還是不少資深影迷心目中的文藝愛情電影 經典，男主角派屈克史威茲（Patrick Swayze）後來演出了賣座更驚人的「第六感生死戀」（The Sixth Sense），一度在好萊塢大紅大紫，而女主角珍妮佛葛蕾卻沒能一樣風光，很快就只能在一堆電視電影和B級小片亮相。

珍妮佛葛蕾整完鼻之後，長相也都變得不一樣了。（路透資料照片）

她表示最諷刺的是，本來包括安迪沃荷（Andy Warhol）等名人見到她，都覺得她該去整鼻子，才能爭取到更好的演出機會，她的母親乾脆要求她動了兩次手術 ，徹底把「缺點」改掉。哪知道她之後出席一場首映會，好友麥克道格拉斯（Michael Douglas）根本沒認出她是誰，大家都覺得她跟「熱舞17」裡差很多，也就打消了找她拍戲的念頭，她也自覺在人群中不再顯眼，像是被隱形，整鼻不但沒幫助她事業，反而把她的行情破壞掉。

布麗特艾克蘭曾是「金鎗人」中的性感龐德女郎。（路透資料照片）

布麗特艾克蘭認為整形是生命中的大錯誤。（路透資料照片）

來自瑞典 、金髮亮麗的布麗特艾克蘭，雖然在「金鎗人」中的表演，被認為「像少根筋的小迷糊」，遭評為「史上最差龐德女郎」之一，至少性感奪目的外型是備受肯定的。然而她在50多歲時數度整形，現在後悔萬分，坦言：「我看到動手術之前的照片，覺得自己看起來很好，當年我沒有這種感覺，不過現在我絕對不會做同樣的選擇，我把自己的臉毀了。」