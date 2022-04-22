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俄軍將強暴當做戰爭工具 意在摧毀烏克蘭人士氣

強尼戴普簡訊放話要火燒安珀赫德 還要「侵犯遺體」

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普回應不利自己的證據。（路透）
強尼戴普回應不利自己的證據。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司大戰，還在繼續熱烈上演中，安珀反擊強尼，提出一堆不利他的證據，甚至連他的多年好友、漫威英雄片中扮演「幻視」的保羅貝特尼(Paul Bettany)也牽連進來。

保羅貝特尼與強尼戴普合演過「色遇」(The Tourist)、「全面進化」(Transcendence)等片，交情頗為不錯。強尼在傳給保羅的簡訊中把安珀比擬成中世紀被獵捕、火焚的女巫，寫道：「讓我們把安珀燒了！」保羅回答他，不確定是不是該把她燒了，稱安珀不但相處起來舒服，也長得漂亮，可以先試試看把她淹在水裡，還反問他家裡不是有座游泳池？

保羅貝特尼（左）和強尼戴普交情好，互傳的簡訊也有很多大膽內容。（路透資料照片）
保羅貝特尼（左）和強尼戴普交情好，互傳的簡訊也有很多大膽內容。（路透資料照片）

強尼之後的回覆愈來愈讓人不舒服，表示可以燒她之前先淹她，再侵犯她被燒完的身體，確定真的已經斷氣了。保羅接著回道：「我也是這麼想，然後我們就可以確定宣布她是個女巫了。」當安珀的律師念著這些簡訊，氣氛顯然對強尼頗為不利，他也承認與保羅貝特尼是一起喝酒、嗑藥、吸毒的朋友。

早先保羅貝特尼知道自己可能會被捲入強尼戴普和安珀赫德的法庭戰，就講過對於一些簡訊上的留言內容很羞恥，而從法庭上公開的部分來看，果真對他和強尼的形象頗有殺傷力。不過官司開庭到現在，強尼與安珀也各自揭開對方的瘡疤，彼此最陰暗、卑劣的一面都攤在公眾眼前。

強尼的演藝事業早就因為與安珀的風波而深陷谷底，安珀雖然還沒被踢出「水行俠」(Aquaman)系列，形象也已經深受傷害，案子拖得愈久傷害愈大，也難怪歐美報導指她超想趕快解決這件事，進入人生的下一個篇章，無奈強尼誓言要替自己討公道，沒有那麼容易放過她。

安珀赫德在法庭上露出憂傷、委屈的表情。（歐新社）
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