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「玩命關頭10」開拍 不見巨石強森

記者陳建嘉╱綜合報導
馮迪索(左)和布莉拉森是「玩命關頭10」的主要演員。(取材自Instagram)
馮迪索(左)和布莉拉森是「玩命關頭10」的主要演員。(取材自Instagram)

影星馮迪索(Vin Diesel)主演「玩命關頭10」(The Fast & Furious)在Instagram上宣告開工，這集找來「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)、「驚奇隊長」布莉拉森(Brie Larson)，至於先前與馮迪索鬧翻的巨石強森(Dwayne Johnson)仍未回歸。

馮迪索宣告「玩命關頭10」會由曾執導該系列作5部電影的台裔導演林詣彬再度執導，「玩命」主要演員多會回歸，反派莎莉賽隆(Charlize Theron)也將再度登場，預計2023年5月上映。

多年以來，「玩命關頭」仍是全球最賣座的系列電影，讓馮迪索百感交集，「大家剛開始用臉書時，我們的粉絲團專頁曾超過美國前總統歐巴馬，擁有最多粉絲」，他也疑似向巨石強森再度喊話，「霍布斯探員是一個非常棒的角色，原本這角色設定要由湯米李瓊斯(Tommy Lee Jones)來演，但是巨石強森的表演非常出色」，似乎希望巨石強森能回心轉意。

不過巨石強森目前仍有多部電影等著開拍，包括Netflix「紅色通緝令2」、DC超級英雄電影「黑亞當」續集電影，短期內恐怕沒時間接下別的戲約。

電影 巨石強森 導演

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