克里斯漢斯沃「雷神4」 地底練回肌肉猛男

克里斯漢斯沃為「雷神索爾：愛與雷霆」再度秀出健壯肌肉。（視頻截圖）

「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）日前公布前導預告，預告一上檔，不到24小時就在YouTube突破全球2000萬觀看次數，雷神魅力不減，而克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）等主要演員全數回歸，還加入羅素克洛（Russell Crowe）、克里斯汀貝爾（Christian Bale）等明星，更讓索爾的前女友科學家「珍佛斯特」娜塔莉波曼（Natalie Portman）化身新一代「女雷神」。

娜塔莉波曼化身新一代「女雷神」。（圖：迪士尼提供）

「雷神索爾：愛與雷霆」是漫威獨立英雄首部第四集電影 ，承接上一集就有的惡搞喜劇風格，預告一開始就讓索爾從「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）的肥胖體態，透過不斷在地底世界健身 練回肌肉猛男，只是索爾經過連年征戰，對自我存在感到迷惘，決心展開自我探索的心靈旅程，更宣告「超級英雄的時光已經結束」。

而當索爾準備退休之際，卻遇到前所未有的強敵「屠神者格爾」，誓言要將全宇宙的眾神剷除，才讓索爾重返戰場，該角色由前任「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾主演，不過反派造型保密到家，迄今還未在預告登場，索爾的前女友珍佛斯特這一回則化身「女雷神」，將會是索爾的傑出戰友。另外，預告也驚喜登場全新角色「宙斯」的背影，由羅素克洛主演，預計到時與漢斯沃會有不少對手戲。

除此之外，「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）也會在這部電影特別演出，索爾是否能與這群人再度激盪出什麼樣的喜劇火花，同樣也是電影一大看點。克里斯漢斯沃公布預告之後，在IG上向粉絲宣布「雷神4」絕對會讓系列作影迷滿意，「你看了會大笑，會大哭，準備好迎接『雷神索爾：愛與雷霆』吧」。