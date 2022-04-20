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「第六感追緝令」30周年 莎朗史東霸氣摑「空姐」

記者蘇詠智／綜合報導
莎朗史東是「謎飛空姐」第二季的一大看點。（取材自Instagram）
莎朗史東是「謎飛空姐」第二季的一大看點。（取材自Instagram）

由莎朗史東（Sharon Stone）與麥克道格拉斯（Michael Douglas）主演的情色驚悚名片「第六感追緝令」（Basic Instinct），今年歡慶上映30周年，兩人也都在社群網站上發文懷念這部舊作。當年莎朗在片中的大膽演出引起熱烈話題，她也從此躍登一線，曾紅極一時，而她加入了HBO熱門夯劇「謎飛空姐」（The Flight Attendant）的第二季，飾演女主角凱莉庫柯（Kaley Cuoco）的媽，在一場對手戲中真的甩凱莉巴掌，讓凱莉立刻涕淚縱橫，雖是脫稿演出，卻達到非常好的效果。

麥克道格拉斯（左）與莎朗史東主演的「第六感追緝令」，今年歡慶上映30周年。（取材...
麥克道格拉斯（左）與莎朗史東主演的「第六感追緝令」，今年歡慶上映30周年。（取材自Instagram）

「謎飛空姐」描述凱莉庫柯扮演的空姐，無意中捲入謀殺案，經過一番曲折才找出案件真相，第二季起她加入CIA，一次海外任務時又無意間目睹了一起謀殺案，牽連進另一場國際陰謀中。本季中的噱頭之一，就是莎朗史東加入，她和凱莉在劇中會擦出什麼樣的火花？各方都拭目以待。

凱莉對於和莎朗的對手戲，最難忘的仍是被莎朗真的打巴掌，坦言在拍攝之前，莎朗還問過她，想要自己怎麼演出，她回答：「妳想怎麼演就怎麼演，妳可是莎朗史東耶。」於是莎朗演著演著就用力甩了她一巴掌，她當場委屈到鼻涕、眼淚都流下來，當導演喊「卡」也沒有人敢動，大家都怕她真的翻臉。倒是莎朗走過去道歉：「我愛妳，我不是故意要這樣做，但我覺得這場戲就該這樣演。」製作人原本想要告訴莎朗，這場戲一次就OK，凱莉也不想再被打第二次，然而他們又再拍了兩次，凱莉足足被打了三下，儘管如此，她仍覺得莎朗是個很棒的合作夥伴。

社群網站 導演 東加

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