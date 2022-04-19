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戲說從頭／女星高過男主角 慘遭「回到未來」換角

記者蘇詠智╱綜合報導
克勞蒂亞維爾斯（左）在「回到未來」扮演米高福克斯的女友。(取材自IMDb)
克勞蒂亞維爾斯（左）在「回到未來」扮演米高福克斯的女友。(取材自IMDb)

經典科幻喜劇「回到未來」(Back to the Future)不但讓身材不高的米高福克斯(Michael J. Fox)成為1980年代當紅小生，後面又拍了兩部續集，至今仍被觀眾視為影史上最出色的三部曲之一。不過米高福克斯的身高竟帶來另一位女星的傷痛。

梅洛拉哈定(右)在「鐵鷹F-16」演男主角的女友。(取材自IMDb)
梅洛拉哈定(右)在「鐵鷹F-16」演男主角的女友。(取材自IMDb)

因為原本敲定在「回到未來」中扮演男主角女友的梅洛拉哈定(Melora Hardin)，被嫌身高比米高還高，會讓米高看來缺乏架式，因此被換掉。多年以後梅洛拉回想到這件往事，坦言當初難過得要命。

其實梅洛拉頗為倒楣，因為「回到未來」開拍時，米高福克斯忙著主演影集「天才家庭」，根本沒空再拍電影，所以是「變蠅人第2集」(The Fly 2)男星艾瑞克史托茲(Eric Stoltz)主演，艾瑞克比米高要高了17公分，因此梅洛拉哈定演他的女友，在畫面上十分協調。不料艾瑞克演得太嚴肅、缺乏喜感而被換掉。男主角一換人，梅洛拉就比米高高了2公分，結果就把梅洛拉換成身材更嬌小一些的克勞蒂亞維爾斯(Claudia Wells)。

「回到未來」續集換成伊莉莎白蘇（左）演米高福克斯的女友。(取材自IMDb)
「回到未來」續集換成伊莉莎白蘇（左）演米高福克斯的女友。(取材自IMDb)

得知被「回到未來」換掉，梅洛拉覺得非常難過，雖然接下來她就在「鐵鷹F-16」(Iron Eagle)搶到男主角女友的角色，日後更在演藝圈一直都有戲可以拍，還曾參與經典名劇「辦公室瘋雲」(The Office)等，現在再來看，她認為當初如果沒有失去「回到未來」，也許演藝之路就不同了。

其實「回到未來」拍到2、3集的時候，米高的女友一角又換成知名度更高的伊莉莎白蘇(Elisabeth Shue)接演，克勞蒂亞的演藝事業發展還不比梅洛拉哈定成功。有時得與失之間，也不是那麼論斷。

「回到未來」剛拍攝時的男主角還是艾瑞克史托茲（左）。(取材自den of gee...
「回到未來」剛拍攝時的男主角還是艾瑞克史托茲（左）。(取材自den of geek)

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