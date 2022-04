「熱舞17」女星整形失敗毀演藝路 嘆連朋友都認不出來

「熱舞17」創造票房奇蹟,至今仍被視為經典文藝片。(取材自IMDb)

將近35年前在美國締造「小兵立大功」票房奇蹟的「熱舞17」(Dirty Dancing),至今還是不少資深影迷心目中的文藝愛情電影 經典,主題曲「(I've Had) The Time of My Life」傳唱多年、歷久不衰。主演這部片的男主角派屈克史威茲(Patrick Swayze),後來演出了賣座更驚人的「第六感生死戀」(Ghost),一度在好萊塢 大紅大紫,而女主角珍妮佛葛蕾(Jennifer Grey)卻沒能一樣風光,很快就只能在一堆電視電影和B級小片亮相,沒有抓住機會更上層樓。她近日推出個人的回憶錄,坦言動了整鼻手術 後,長相變得跟原本大有差異,連演藝圈好朋友都認不出來,賠上了事業。

珍妮佛葛蕾曾是超人氣美少女偶像。(取材自IMDb)

珍妮佛葛蕾在「熱舞17」飾演被父母保護得很好的純情少女,在一個夏天和家人到營區度假,遇見狂放不羈的男舞者派屈克史威茲,不但嘗到戀愛滋味也一夜之間長大、成熟。好萊塢本來要打鐵趁熱,找她再主演一些訴求年輕觀眾的電影,結果她卻在母親的要求下兩度進行鼻整形,因為她的母親相信她天生的鼻型會影響到她爭取角色的機會,想不到整完之後,她反而變得乏人問津,因為臉很明顯的不太一樣。

珍妮佛葛蕾後悔整鼻之後,長相大變,嚴重影響到演藝圈的發展。(路透資料照片)

「我整完鼻子之後沒多久,去出席一場首映會,那是我在醫美手術之後第一次公開亮相,結果我的朋友麥克道格拉斯(Michael Douglas)根本沒認出我是誰,因為我看起來很不一樣了。」朋友都認不出來,編導們也覺得她跟「熱舞17」裡差很多,也就打消了找她的念頭,她也開始覺得自己在人群中不再顯眼,像是被隱形。諷刺的是,她沒整鼻子之前,包括安迪沃荷(Andy Warhol)等名人見到她,都曾經對她的鼻子很有意見。

除了整形整壞之外,珍妮佛與前男友馬修柏德利(Matthew Broderick)在北愛爾蘭出車禍,有兩人因而致死,也讓他們形象大傷,除了事業上的衝擊外,彼此的感情亦畫下句點,馬修後來和「慾望城市」(Sex and the City)莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)結婚,婚姻已撐過25年,珍妮佛則是與漫威英雄片中扮演寇森探員(Phil Coulson)的克拉克格雷格(Clark Gregg)結婚,不過19年後宣告分手。