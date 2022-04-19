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「熱舞17」女星整形失敗毀演藝路 嘆連朋友都認不出來

記者蘇詠智／即時報導
「熱舞17」創造票房奇蹟，至今仍被視為經典文藝片。（取材自IMDb）
「熱舞17」創造票房奇蹟，至今仍被視為經典文藝片。（取材自IMDb）

將近35年前在美國締造「小兵立大功」票房奇蹟的「熱舞17」（Dirty Dancing），至今還是不少資深影迷心目中的文藝愛情電影經典，主題曲「(I've Had) The Time of My Life」傳唱多年、歷久不衰。主演這部片的男主角派屈克史威茲（Patrick Swayze），後來演出了賣座更驚人的「第六感生死戀」（Ghost），一度在好萊塢大紅大紫，而女主角珍妮佛葛蕾（Jennifer Grey）卻沒能一樣風光，很快就只能在一堆電視電影和B級小片亮相，沒有抓住機會更上層樓。她近日推出個人的回憶錄，坦言動了整鼻手術後，長相變得跟原本大有差異，連演藝圈好朋友都認不出來，賠上了事業。

珍妮佛葛蕾曾是超人氣美少女偶像。（取材自IMDb）
珍妮佛葛蕾曾是超人氣美少女偶像。（取材自IMDb）

珍妮佛葛蕾在「熱舞17」飾演被父母保護得很好的純情少女，在一個夏天和家人到營區度假，遇見狂放不羈的男舞者派屈克史威茲，不但嘗到戀愛滋味也一夜之間長大、成熟。好萊塢本來要打鐵趁熱，找她再主演一些訴求年輕觀眾的電影，結果她卻在母親的要求下兩度進行鼻整形，因為她的母親相信她天生的鼻型會影響到她爭取角色的機會，想不到整完之後，她反而變得乏人問津，因為臉很明顯的不太一樣。

珍妮佛葛蕾後悔整鼻之後，長相大變，嚴重影響到演藝圈的發展。（路透資料照片）
珍妮佛葛蕾後悔整鼻之後，長相大變，嚴重影響到演藝圈的發展。（路透資料照片）

「我整完鼻子之後沒多久，去出席一場首映會，那是我在醫美手術之後第一次公開亮相，結果我的朋友麥克道格拉斯（Michael Douglas）根本沒認出我是誰，因為我看起來很不一樣了。」朋友都認不出來，編導們也覺得她跟「熱舞17」裡差很多，也就打消了找她的念頭，她也開始覺得自己在人群中不再顯眼，像是被隱形。諷刺的是，她沒整鼻子之前，包括安迪沃荷（Andy Warhol）等名人見到她，都曾經對她的鼻子很有意見。

除了整形整壞之外，珍妮佛與前男友馬修柏德利（Matthew Broderick）在北愛爾蘭出車禍，有兩人因而致死，也讓他們形象大傷，除了事業上的衝擊外，彼此的感情亦畫下句點，馬修後來和「慾望城市」（Sex and the City）莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）結婚，婚姻已撐過25年，珍妮佛則是與漫威英雄片中扮演寇森探員（Phil Coulson）的克拉克格雷格（Clark Gregg）結婚，不過19年後宣告分手。

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