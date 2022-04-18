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女雷神正式登場「雷神4」 索爾瘦身成功靠這招

記者陳建嘉／即時報導
索爾在「雷神索爾4：愛與雷霆」加強健身練回壯碩身材。圖／摘自YouTube
索爾在「雷神索爾4：愛與雷霆」加強健身練回壯碩身材。圖／摘自YouTube

眾所期待的「雷神索爾4：愛與雷霆」釋出首支前導預告、海報，雖然不過短短1分28秒，但承襲於上一集復古科幻史詩喜劇風格，重新為「雷神索爾」系列注入新風貌，不只是在「復仇者聯盟：終局之戰」吃成肥宅的索爾，這次靠著健身再度恢復健美身材，更赫然發現女雷神、宙斯的首度登場。

影片來源：YouTube

「雷神索爾4」巨星雲集，最大噱頭莫過於首兩集女主角「珍佛斯特」娜塔莉波曼會在這一集化身「女雷神」，更將成為索爾的好搭檔，在「復仇者4」最終與索爾一起同行的「星際異攻隊」，也有搞笑戲碼，其中一段讓「星爵」克里斯普瑞特與「雷神索爾」克里斯漢斯沃對望，更是特別搞笑，也讓人好奇這兩人在「雷神索爾4」裡面會有什麼火花，先前便表明會演出「宙斯」的羅素克洛，也在「雷神索爾4」，當這群北歐之神遇到希臘之神，又會鬧出什麼樣的故事呢？

「雷神索爾4：愛與雷霆」鬼才導演泰卡瓦提提續攤擔任編導，靈魂人物「索爾」克里斯漢斯沃、「珍佛斯特」娜塔莉波曼、「女武神」泰莎湯普森，還有「星爵」克里斯普瑞特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔等「星際異攻隊」全數回歸，除了「宙斯」羅素克洛之外，本集大反派「屠神者格爾」則由前任「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾演出。

「雷神索爾4：愛與雷霆」海報。圖／迪士尼提供
「雷神索爾4：愛與雷霆」海報。圖／迪士尼提供
「星際異攻隊」會在「雷神索爾4」特別演出。圖／摘自YouTube
「星際異攻隊」會在「雷神索爾4」特別演出。圖／摘自YouTube
娜塔莉波曼飾演「女雷神」正式登場「雷神索爾4：愛與雷霆」。圖／摘自YouTube
娜塔莉波曼飾演「女雷神」正式登場「雷神索爾4：愛與雷霆」。圖／摘自YouTube

健身 導演 復仇者聯盟

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