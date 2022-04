阿湯vs.小布 暑期大片開戰 男星當道

湯姆克魯斯在「捍衛戰士:獨行俠」再展帥氣飛官丰采。(取材自IMDb)

暑期電影黃金檔,將在兩個多禮拜後由漫威 新片「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映正式拉開序幕,久違大銀幕的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)率領「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)老少型男聯手出擊,布萊德彼特 (Brad Pitt)也要在「子彈列車」(Bullet Train)面對各路殺手同業的挑戰,分別展現不同的帥氣丰采,宣告今夏又將是男星當道。

距離上一部在戲院推出的電影已有將近4年沒新作的湯姆克魯斯,在影迷期待超過35年的「捍衛戰士:獨行俠」中再扮飛官,還要訓練新生代的飛行員,彼此之間也有不少恩怨糾葛,他的造型依舊英氣逼人。而年輕的飛官陣容,包括「進擊的鼓手」(Whiplash)麥爾斯泰勒(Miles Teller)、「浴血任務3」(The Expendables 3)葛倫鮑威爾(Glen Powell)等,他們將重現上一集阿湯與方基墨(Val Kilmer)等人膾炙人口的裸上身沙灘排球場面,勢必受到女性討論,有沒有人能成為繼阿湯之後的新世代巨星?各方拭目以待。

布萊德彼特自從「星際救援」(Ad Astra)後也是快3年沒有推出主演的新片,之前在「失落謎城」(The Lost City)客串,暑假要上映的「子彈列車」,才是他回歸當主角的新作,他要在快速疾行的列車上面對其他殺手的挑戰,動作戲炫目,「失落謎城」女主角珊卓布拉克(Sandra Bullock)這回來幫他跨刀,角色塑造與戲分都讓人好奇。

兩代「侏羅紀」主角大會師的「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World: Dominion)除了更多的恐龍之外,也不會少了男主角克里斯普萊特(Chris Pratt)各種勇猛的動作場面,克里斯自從演了漫威英雄片中的「星爵」(Star-Lord)後,人氣與帥氣度都大爆發,自然也是今夏的焦點小生之一。另一位已經暫時從漫威影片「畢業」的前「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans),則在皮克斯最新動畫「巴斯光年」(Buzz Lightyear)為主角太空人獻聲,儘管不露出帥臉,聲音表現仍然很有魅力。