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阿湯vs.小布 暑期大片開戰 男星當道

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」再展帥氣飛官丰采。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」再展帥氣飛官丰采。（取材自IMDb）

暑期電影黃金檔，將在兩個多禮拜後由漫威新片「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映正式拉開序幕，久違大銀幕的湯姆克魯斯（Tom Cruise）率領「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）老少型男聯手出擊，布萊德彼特（Brad Pitt）也要在「子彈列車」（Bullet Train）面對各路殺手同業的挑戰，分別展現不同的帥氣丰采，宣告今夏又將是男星當道。

距離上一部在戲院推出的電影已有將近4年沒新作的湯姆克魯斯，在影迷期待超過35年的「捍衛戰士：獨行俠」中再扮飛官，還要訓練新生代的飛行員，彼此之間也有不少恩怨糾葛，他的造型依舊英氣逼人。而年輕的飛官陣容，包括「進擊的鼓手」（Whiplash）麥爾斯泰勒（Miles Teller）、「浴血任務3」（The Expendables 3）葛倫鮑威爾（Glen Powell）等，他們將重現上一集阿湯與方基墨（Val Kilmer）等人膾炙人口的裸上身沙灘排球場面，勢必受到女性討論，有沒有人能成為繼阿湯之後的新世代巨星？各方拭目以待。

布萊德彼特自從「星際救援」（Ad Astra）後也是快3年沒有推出主演的新片，之前在「失落謎城」（The Lost City）客串，暑假要上映的「子彈列車」，才是他回歸當主角的新作，他要在快速疾行的列車上面對其他殺手的挑戰，動作戲炫目，「失落謎城」女主角珊卓布拉克（Sandra Bullock）這回來幫他跨刀，角色塑造與戲分都讓人好奇。

兩代「侏羅紀」主角大會師的「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion）除了更多的恐龍之外，也不會少了男主角克里斯普萊特（Chris Pratt）各種勇猛的動作場面，克里斯自從演了漫威英雄片中的「星爵」（Star-Lord）後，人氣與帥氣度都大爆發，自然也是今夏的焦點小生之一。另一位已經暫時從漫威影片「畢業」的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），則在皮克斯最新動畫「巴斯光年」（Buzz Lightyear）為主角太空人獻聲，儘管不露出帥臉，聲音表現仍然很有魅力。

布萊德彼特在「子彈列車」扮演殺手。（圖：索尼提供）
布萊德彼特在「子彈列車」扮演殺手。（圖：索尼提供）

漫威 湯姆克魯斯 布萊德彼特

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