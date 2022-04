「哈利波特」誰人氣最高？ 英國票選出爐最愛的是…

「哈利波特」系列電影深受全球觀眾喜愛,在老家英國更是至今仍具有熱烈的高人氣。(取材自IMDb)

「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影 從首集「神秘的魔法石」(Harry Potter and the Philosopher's Stone)上映至今已經超過20年,近年還延伸出「怪獸」(Fantastic Beasts)系列,原著作者JK羅琳(J. K. Rowling)創造出許多令人難忘的角色和奇獸,具象在銀幕上也受到觀眾喜愛,不過在「哈利波特」的故鄉英國 ,到底大家最喜歡哪些人物?

據英國媒體報導,票選結果得票率最高的人氣王仍然是主角哈利波特,顯然羅琳把他的故事寫得深入人心,而丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)也把這角色演得夠討喜。排名第2的高智商學霸妙麗,飾演此角的艾瑪華森(Emma Watson)從小漂亮到大,至今仍有為數眾多的影迷喜愛。得到第3名的卻不是人類,而是家庭小精靈多比,這角色首度在「哈利波特:消失的密室」(Harry Potter and the Chamber of Secrets)登場,有不少人覺得聒噪、厭煩,可是之後再出現變得更討喜,人氣出乎意料的高。

從「哈利波特」系列延續到「怪獸」系列中的「霍格華茲」校長鄧不利多排名第4,和哈利情誼深厚且有巨人血統的海格得到第5名,哈利最好的朋友榮恩是第6名,面惡心善的石內卜第7名,之後的第8、9名分別是哈利的教父天狼星布萊克與時常神遊的女同學露娜羅古德,第10名則是哈利的貓頭鷹嘿美。

此次票選也有「最喜愛『哈利波特』系列電影」和「最喜歡的奇獸」,前者由首集「哈利波特:神秘的魔法石」封王,後者由龍高居第一,有趣的是也有部分英國觀眾喜歡代表恐怖與陰森的催狂魔,票選衝到第10名,成為唯一擠上榜單的魔物代表。