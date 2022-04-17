「薩諾斯」敗給班艾佛列克當不成蝙蝠俠 嘆都為了他

「正義聯盟」由班艾佛列克（右）主演。取材自imdb

在漫威英雄系列電影 扮演大反派薩諾斯的資深型男喬許布洛林，曾有機會扮演DC漫畫片中最重要的英雄蝙蝠俠，那時各方傳出他已進入洽談階段，會以較為成熟、老練的姿態出現，符合情節裡蝙蝠俠已經打擊犯罪多年，開始有些倦勤的心態，結果到最後演員公布，並不是喬許出線，而是小他4歲半的班艾佛列克 ，片中的表現也引發兩極觀感。

事隔多年，喬許布洛林終於提到當初差一點當上蝙蝠俠，透露自己可能會扮演的是年紀更大、脾氣更差、身處的環境也更糟的版本，對他來說這個方向是很有趣的，可惜最終還是導演 查克史奈德決定在片中的蝙蝠俠需要什麼樣子，而選擇了班艾佛列克。喬許說道：「那是他的決定，不是我的。」言下之意，並非他不感興趣。他打趣道：「說實話，這會是很有意思的角色，也許我80歲的時候可以來演。」

目前電影版蝙蝠俠兵分好幾路，羅伯帕汀森演的系列是自己獨立的故事，「正義聯盟」等相關的影片是由班艾佛列克的蝙蝠俠為主，也會引進由米高基頓主演的來自平行時空經典版本，十分熱鬧，喬許布洛林短期內也真的似乎沒有機會再加入了。