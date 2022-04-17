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「哈利波特」系列誰的人氣最高？英國票選大家最愛是他

記者蘇詠智／即時報導
「哈利波特」系列電影深受全球觀眾喜愛，在老家英國更是至今仍具有熱烈的高人氣。（取材自IMDb）
「哈利波特」系列電影深受全球觀眾喜愛，在老家英國更是至今仍具有熱烈的高人氣。（取材自IMDb）

哈利波特」（Harry Potter）系列電影從首集「神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）上映至今已經超過20年，近年還延伸出「怪獸」（Fantastic Beasts）系列，原著作者JK羅琳創造出許多令人難忘的角色和奇獸，具象在銀幕上也受到觀眾喜愛，不過在「哈利波特」的故鄉英國，到底大家最喜歡哪些人物？

據英國媒體報導，票選結果得票率最高的人氣王仍然是主角哈利波特，顯然羅琳把他的故事寫得深入人心，而丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）也把這角色演得夠討喜。排名第2的高智商學霸妙麗（Hermione），飾演此角的艾瑪華森（Emma Watson）從小漂亮到大，至今仍有為數眾多的影迷喜愛。得到第3名的卻不是人類，而是家庭小精靈多比（Dobby），這角色首度在「哈利波特：消失的密室」（Harry Potter and the Chamber of Secrets）登場，有不少人覺得聒噪、厭煩，可是之後再出現變得更討喜，人氣出乎意料的高。

從「哈利波特」系列延續到「怪獸」系列中的「霍格華茲」（Hogwarts）校長鄧不利多（Dumbledore）排名第4，和哈利情誼深厚且有巨人血統的海格（Hagrid）得到第5名，哈利最好的朋友榮恩（Ron）是第6名，面惡心善的石內卜（Snape）第7名，之後的第8、9名分別是哈利的教父天狼星布萊克（Sirius Black）與時常神遊的女同學露娜羅古德（Luna Lovegood），第10名則是哈利的貓頭鷹嘿美（Hedwig）。

哈利的貓頭鷹嘿美也是極受粉絲喜愛的角色。（取材自IMDb）
哈利的貓頭鷹嘿美也是極受粉絲喜愛的角色。（取材自IMDb）

此次票選也有「最喜愛『哈利波特』系列電影」和「最喜歡的奇獸」，前者由首集「哈利波特：神秘的魔法石」封王，後者由龍高居第一，有趣的是也有部分英國觀眾喜歡代表恐怖與陰森的催狂魔（dementor），票選衝到第10名，成為唯一擠上榜單的魔物代表。

哈利波特 英國 電影

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