我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

被問舊愛布蘭妮懷孕 賈斯汀跺腳飆狗仔：滾開

記者蘇詠智／綜合報導
賈斯汀對舊愛懷孕的回應，引來網友攻擊。（路透資料照片）
賈斯汀對舊愛懷孕的回應，引來網友攻擊。（路透資料照片）

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）日前才興高采烈在社群網站上宣告已經懷孕，要第3度當媽，而這也是她和現任未婚夫山姆（Sam Asghari）第一個愛的結晶，粉絲們都為她感到開心，然而有個人的反應卻讓他們十分不滿意，甚至被公開批評，再度引發罵戰。這個人，就是和她恩怨糾葛很深的舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）。

布蘭妮與賈斯汀小時候就都是迪士尼頻道綜藝節目「米老鼠俱樂部」（The Mickey Mouse Club）的班底，青少年時期迸出愛的火花，各方視為金童玉女偶像情侶，不料布蘭妮日漸走紅，生活大受影響，與賈斯汀之間本來被看好有望開花結果的感情也宣告結束。接著她的行為愈來愈失控，賈斯汀不僅沒有大力相挺，還乾脆在MV或是上節目訪問時跟著消遣她，引起她粉絲的憤怒，直到布蘭妮的紀錄片推出，各方為她受到的委屈感到不平，賈斯汀還被逼著出來道歉，他雖然為自己過去部分行為致歉，卻似乎沒讓布蘭妮的粉絲消氣，還是用放大鏡在檢視他對於布蘭妮所有話題的反應。

狗仔攝影在布蘭妮公開懷孕喜訊後，馬上堵住賈斯汀問他的感想，只見賈斯汀大罵：「少來，快點滾開啦！」接著就和友人上樓梯進入大樓，一面還跟朋友說：「你看他們每次都害我跺腳。」布蘭妮的粉絲諷刺寫道：「賈斯汀不只是因為布蘭妮懷孕而生氣，10年來他都沒有在訪問中少提她的名字，只為了講她壞話，現在竟然為了有人向他問到她而生氣？好像挺合理的。」另一位網友則跟進寫道：「賈斯汀只會在對於自己的事業和形象有幫助時，才會提到布蘭妮，這個蠢狗仔應該要知道。」

賈斯汀的粉絲也不樂見偶像如此被布蘭妮的樂迷們消遣，發文反擊：「他反正怎麼講你們都覺得他是在自我推銷，他其實從來都不會回應狗仔隊的問題，他也不需要對布蘭妮生活裡的所有事情都有想法，你們就好好替她開心，放過賈斯汀！」顯然布蘭妮與賈斯汀之間的恩仇想要化解，並沒這麼容易，就算兩個人都不去刺激對方，狗仔隊和粉絲依舊忍不住，情況還是沒好轉。

賈斯汀與布蘭妮曾是樂壇偶像情侶。（路透資料照片）
賈斯汀與布蘭妮曾是樂壇偶像情侶。（路透資料照片）
布蘭妮公布懷孕喜訊，粉絲替她開心，也很注意旁人回應。（路透資料照片）
布蘭妮公布懷孕喜訊，粉絲替她開心，也很注意旁人回應。（路透資料照片）

社群網站 玉女 迪士尼

上一則

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

下一則

上海封城快斷糧 黃曉明9噸食物「優先送老人」

延伸閱讀

醫藥短波／孕婦流產 年齡和基因是主因

醫藥短波／孕婦流產 年齡和基因是主因
福原愛頻傳第二春 新照片被微博網友瘋議「懷孕了？」

福原愛頻傳第二春 新照片被微博網友瘋議「懷孕了？」
江宏傑才獻祝福 福原愛秀照遭網瘋議「懷孕了？」

江宏傑才獻祝福 福原愛秀照遭網瘋議「懷孕了？」
積怨仍深？賈斯汀被問舊愛布蘭妮懷孕 竟大喊「滾開」

積怨仍深？賈斯汀被問舊愛布蘭妮懷孕 竟大喊「滾開」

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17
李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

2022-04-09 17:54
彭于晏在上海居家防疫。圖／摘自IG

上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材

2022-04-11 12:59

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區