威爾史密斯又被爆黑歷史 耍大牌還自認比湯姆克魯斯紅

威爾史密斯（左）與湯姆克魯斯之間存在著微妙的關係。（路透資料照片）

自從威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock）之後，昔日的良好形象崩壞，八卦小報更急著挖他之前的猛料，近日專門報導明星與名流的「Star」周刊，就引述知情人士的說法，稱威爾史密斯以往在片場高高在上，自認為什麼都懂，要求有專人擔任助理解決他的所有要求，還要有豪華的休息車與為他特製的大餐，他也完全不會避諱把自己的意見表達出來，彷彿覺得他是比湯姆克魯斯 （Tom Cruise）還紅的超級大牌。

威爾史密斯一度在好萊塢是超級票房保證，主演的影片類型不管是科幻、動作或是浪漫喜趣，票房大都能開出紅盤，那時他確實有不可一世的條件，不過他在觀眾眼前都維持親切、和藹的形象，讓人很難與雜誌中的描述產生連結。但從「Star」的描述看來，威爾史密斯過去這種作風似乎在同業之間並不見得很受歡迎，只是以往他聲勢如日中天，各方不敢得罪，現在他鬧出大麻煩，當年忍氣吞聲的人也不用再忍，紛紛出來落井下石。

其實除了威爾史密斯之外，掌摑風波的導火線—他的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）也被爆料屬於片場大頭症一族，一樣氣焰囂張，令某些人不敢恭維。威爾自己則是曾在自傳書中透露，過去拿湯姆克魯斯當成標竿，看到阿湯哥 為了宣傳電影馬不停蹄、做好做滿，就覺得應該要跟他一樣，甚至是比他更勤勞，結果發現他的耐性與毅力無人可及，不管再怎麼要求宣傳幫自己多排一些行程，永遠不及阿湯哥跑得多，最後甘拜下風。