隔30年對手變夫妻 楊紫瓊調侃關繼威沒梁朝偉好

關繼威(左)與楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中有華麗的造型。(取材自Instagram)

楊紫瓊、關繼威首度同台就在「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)演夫妻，兩人曾在1986年台灣春節檔分別以「小蝦米對大鯨魚」、「糊塗妙賊小神偷」和「七寶奇謀」票房對戰，多年後「冤家變親家」，楊紫瓊笑道：「這是很圓滿的結局，我們總算在同一張海報上了。」關繼威則回答：「等了30幾年才合作，完全值得。」

「媽的多重宇宙」故事描述楊紫瓊扮演原本平凡的美國華裔婦女，突然在不同時空、身分之間穿梭，要挽救世界毀滅，連她的家人也有不一樣的面貌。楊紫瓊大讚包括關繼威、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等都很投入，演出也極具説服力，只拍38天就順利完成。

不過她看劇本時，覺得導演發神經了，怎麼會想到有手指長得像熱狗一樣的宇宙？她和潔美李寇蒂斯在這個宇宙中還是一對，兩人決定拋開包袱，賣力詮釋這段感情，可是在片場，大家常互開玩笑，氣氛歡樂，關繼威還每天都幫她按摩。

久未回到幕前的關繼威，最滿意片中影星宇宙的這一段，能有類似拍王家衛電影 的演出，他很喜歡王家衛，以前也曾經共事過，常在鏡頭後面看著梁朝偉 的表演。楊紫瓊笑道：「你一下子是很懦弱的老公，一下子又變成資深帥氣型男，雖然我還是不能說你比梁朝偉好啦。」關繼威回答：「OK，沒關係。」展現不錯合作情誼。

這幾年楊紫瓊主要都在歐美拍戲，她也喊話華人 名導：「求求你們趕快找我，很想回來拍華人影片。」關繼威在台灣演過電影「糊塗妙賊小神偷」與連續劇「大太監與小木匠」，直呼在台灣拍戲是印象最深的經驗之一，難忘台灣人的熱情與溫暖，更想念台灣美食，最愛的是夏天清涼消暑的刨冰。