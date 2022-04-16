我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

隔30年對手變夫妻 楊紫瓊調侃關繼威沒梁朝偉好

記者蘇詠智╱綜合報導
關繼威(左)與楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中有華麗的造型。(取材自Instagram)
關繼威(左)與楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中有華麗的造型。(取材自Instagram)

楊紫瓊、關繼威首度同台就在「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)演夫妻，兩人曾在1986年台灣春節檔分別以「小蝦米對大鯨魚」、「糊塗妙賊小神偷」和「七寶奇謀」票房對戰，多年後「冤家變親家」，楊紫瓊笑道：「這是很圓滿的結局，我們總算在同一張海報上了。」關繼威則回答：「等了30幾年才合作，完全值得。」

「媽的多重宇宙」故事描述楊紫瓊扮演原本平凡的美國華裔婦女，突然在不同時空、身分之間穿梭，要挽救世界毀滅，連她的家人也有不一樣的面貌。楊紫瓊大讚包括關繼威、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等都很投入，演出也極具説服力，只拍38天就順利完成。

不過她看劇本時，覺得導演發神經了，怎麼會想到有手指長得像熱狗一樣的宇宙？她和潔美李寇蒂斯在這個宇宙中還是一對，兩人決定拋開包袱，賣力詮釋這段感情，可是在片場，大家常互開玩笑，氣氛歡樂，關繼威還每天都幫她按摩。

久未回到幕前的關繼威，最滿意片中影星宇宙的這一段，能有類似拍王家衛電影的演出，他很喜歡王家衛，以前也曾經共事過，常在鏡頭後面看著梁朝偉的表演。楊紫瓊笑道：「你一下子是很懦弱的老公，一下子又變成資深帥氣型男，雖然我還是不能說你比梁朝偉好啦。」關繼威回答：「OK，沒關係。」展現不錯合作情誼。

這幾年楊紫瓊主要都在歐美拍戲，她也喊話華人名導：「求求你們趕快找我，很想回來拍華人影片。」關繼威在台灣演過電影「糊塗妙賊小神偷」與連續劇「大太監與小木匠」，直呼在台灣拍戲是印象最深的經驗之一，難忘台灣人的熱情與溫暖，更想念台灣美食，最愛的是夏天清涼消暑的刨冰。

楊紫瓊(右)在片中有搞笑「熱狗手指」。(圖：双喜提供)
楊紫瓊(右)在片中有搞笑「熱狗手指」。(圖：双喜提供)

梁朝偉 電影 華人

上一則

新女友相差53歲 「教父」艾爾帕西諾爆爺孫戀

下一則

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

延伸閱讀

王菲28年前古靈精怪 連梁朝偉都沒轍

王菲28年前古靈精怪 連梁朝偉都沒轍
巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了
王家衛讚王菲古靈精怪 梁朝偉因她而改變

王家衛讚王菲古靈精怪 梁朝偉因她而改變
楊紫瓊染疫後首露面 「憔悴暴瘦」近況曝光

楊紫瓊染疫後首露面 「憔悴暴瘦」近況曝光

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17
李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

2022-04-09 17:54

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取