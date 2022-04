隔30年對手變夫妻 楊紫瓊調侃關繼威沒梁朝偉好

關繼威(左)與楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中有華麗的造型。(取材自Instagram)

楊紫瓊、關繼威首度同台就在「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)演夫妻,兩人曾在1986年台灣春節檔分別以「小蝦米對大鯨魚」、「糊塗妙賊小神偷」和「七寶奇謀」票房對戰,多年後「冤家變親家」,楊紫瓊笑道:「這是很圓滿的結局,我們總算在同一張海報上了。」關繼威則回答:「等了30幾年才合作,完全值得。」

「媽的多重宇宙」故事描述楊紫瓊扮演原本平凡的美國華裔婦女,突然在不同時空、身分之間穿梭,要挽救世界毀滅,連她的家人也有不一樣的面貌。楊紫瓊大讚包括關繼威、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等都很投入,演出也極具説服力,只拍38天就順利完成。

不過她看劇本時,覺得導演發神經了,怎麼會想到有手指長得像熱狗一樣的宇宙?她和潔美李寇蒂斯在這個宇宙中還是一對,兩人決定拋開包袱,賣力詮釋這段感情,可是在片場,大家常互開玩笑,氣氛歡樂,關繼威還每天都幫她按摩。

久未回到幕前的關繼威,最滿意片中影星宇宙的這一段,能有類似拍王家衛電影 的演出,他很喜歡王家衛,以前也曾經共事過,常在鏡頭後面看著梁朝偉 的表演。楊紫瓊笑道:「你一下子是很懦弱的老公,一下子又變成資深帥氣型男,雖然我還是不能說你比梁朝偉好啦。」關繼威回答:「OK,沒關係。」展現不錯合作情誼。

這幾年楊紫瓊主要都在歐美拍戲,她也喊話華人 名導:「求求你們趕快找我,很想回來拍華人影片。」關繼威在台灣演過電影「糊塗妙賊小神偷」與連續劇「大太監與小木匠」,直呼在台灣拍戲是印象最深的經驗之一,難忘台灣人的熱情與溫暖,更想念台灣美食,最愛的是夏天清涼消暑的刨冰。