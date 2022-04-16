我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

觀影說劇／兩世代演員回歸 「侏羅紀」奏最終章

記者陳建嘉╱綜合報導
「侏羅紀世界：統霸天下」將是該系列的最終章。(圖：UIP提供)
「侏羅紀世界：統霸天下」將是該系列的最終章。(圖：UIP提供)

「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)是「侏羅紀」3部曲最終篇章，自從前兩集締造全球30億美元紀錄之後，這回更集合兩個世代演員同台演出，找回「侏羅紀公園」3位元老山姆尼爾(Sam Neill)、蘿拉鄧恩(Laura Dern)和傑夫高布倫(Jeff Goldblum)回歸，他們回憶起29年前初次共演，如今又能再度合作，「我們真的感到超興奮」。

克里斯普瑞特(Chris Pratt)、布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard)是「侏羅紀世界」系列主角，他們同時盛讚「侏羅紀公園」系列，是這個世代的共同回憶，也說自己從小在「侏羅紀公園」看到恐龍、搖晃的水杯波紋時都非常激動，也很意外自己竟能與當年演員合作演出。

布萊絲提到第一次進片場看到恐龍時，還一度感動到哭，「突然之間，以前看起來不真實的東西，現在都變得栩栩如生」。

「侏羅紀世界」首集導演柯林崔佛洛(Colin Trevorrow)回歸執導第三集，他強調「侏羅紀世界：統霸天下」是這系列的終極盛事，也是大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)從1993年開始發展系列的完結篇，「拍時就知道這部電影會很特別，但當時完全沒想到能夠和山姆尼爾、傑夫高布倫與蘿拉鄧恩合作，這真的是太棒了，而且超好玩」。

柯林表示，目前系列的發展完全超出預期和想像，「很榮幸能把這兩個世代結合在一起，並將兩個故事線互相交叉，碰撞出精采火花」。

導演 恐龍 電影

上一則

張韶涵首曝10年前母女為錢反目：我其實是很恨的

下一則

木村拓哉不耍帥 厭世台詞「隨時要死都可以」掛嘴邊

延伸閱讀

「侏羅紀世界」最終章兩代同堂 布萊絲看恐龍看到哭

「侏羅紀世界」最終章兩代同堂 布萊絲看恐龍看到哭
歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢

歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢
《老物件情懷》受倚重的打字機

《老物件情懷》受倚重的打字機
中國山東諸城 發現水波紋遺跡、恐龍足跡化石

中國山東諸城 發現水波紋遺跡、恐龍足跡化石

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17
李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

2022-04-09 17:54

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取