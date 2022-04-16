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新女友相差53歲 「教父」艾爾帕西諾爆爺孫戀

娛樂新聞組╱綜合報導
艾爾帕西諾（左一）與新歡（左二）跟傑森摩莫亞及朋友們一同飯聚。(取材自Instagram)
艾爾帕西諾（左一）與新歡（左二）跟傑森摩莫亞及朋友們一同飯聚。(取材自Instagram)

81歲影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）一向緋聞多，繼於前年跟以色列女演員梅托朵翰（Meital Dohan）分手後，日前又傳出新戀情，被指與28歲科威特富二代電影監製Noor Alfallah譜出「看護式爺孫戀」。

綜合媒體報導，日前「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞（Jason Momoa）在Instagram上載數張與朋友們一起現身畫廊及聚餐照片，間接公開了「教父」艾爾帕西諾與新歡Noor Alfallah的戀情。據知兩人於疫情開始不久便開始約會，消息人士透露，雖然艾爾帕西諾比Noor的父親還要年長，年紀還相差53年，但兩人感情非常好，在溝通上並沒有任何問題。

報導指出，Noor一向對富豪級老男人情有獨鍾，在跟艾爾帕西諾拍拖前，曾先後與78歲的殿堂級搖滾樂隊Rolling Stone主音Mick Jagger有過短暫的戀情。此外，舊愛名單中還有60歲億萬富豪Nicolas Berggruen及91歲的克林伊斯威特（Clint Eastwood）。

報導稱，現年28歲的Noor Alfallah是科威特富二代，畢業於南加大及UCLA電影系，除了跟圈中不少巨星名人為朋友，還擔任電影監製的工作，同時在製作「星際效應」（Interstellar）及「絕配冤家」（How to Lose A Guy in Ten Days）等電影的製作公司Lynda Obst Productions任職。

艾爾帕西諾今年已高齡81歲，緋聞仍不少。（路透資料照片）
艾爾帕西諾今年已高齡81歲，緋聞仍不少。（路透資料照片）

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