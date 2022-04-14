強尼戴普、安珀赫德法庭交鋒 互控家暴償1億

安珀赫德滿懷笑容出庭，看起來充滿信心。（路透）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard離婚後互控家暴 ，強尼先前控告安珀誹謗，對他事業造成重大傷害，因而求償1億美元，官司於日前在維吉尼亞州 開庭，雖然主審法官早就表明禁止他們的粉絲在法院外干擾審判，不過強尼的粉絲仍懶理警告，照樣到場聲援。

強尼戴普露出滿意微笑，希望官司能還他清白。（路透）

英國鏡報報導，安珀赫德的律師在法庭上提出指控，她告訴陪審團：「強尼戴普把她固定在吧台上，向她投擲瓶子和瓶子，將她拖過地板上的破碎的瓶子。」、「他打她、踢她，說要殺了她、恨她。他用酒瓶敲擊她，然後用酒瓶進入她的身體，強暴了她。」

強尼戴普在旁搖了搖頭，隨後發言人也否認這項指控，並在聲明說表示：「這些虛構的說法，從未在安珀最早於2016年的指控中出現，而且她只有在專欄中，曾指出自己是性暴力的受害者。」認為這樣的說法並不具有法律效力。

綜合外媒報導，這是強尼、安珀首次在誹謗官司的正面交鋒。法院首先傳喚強尼的胞姊克莉絲汀作證，克莉絲汀表示安珀時常嘲笑強尼，稱他是「肥胖 老人」，有次某國際時尚品牌邀請強尼擔任代言人，還讓安珀當場發火，當面對他嘲諷：「那品牌真的找你合作？他們這麼要求格調，而你完全沒格調。」讓強尼身心受創。