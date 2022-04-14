我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

強尼戴普、安珀赫德法庭交鋒 互控家暴償1億

娛樂新聞組／綜合報導
安珀赫德滿懷笑容出庭，看起來充滿信心。（路透）
安珀赫德滿懷笑容出庭，看起來充滿信心。（路透）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard離婚後互控家暴，強尼先前控告安珀誹謗，對他事業造成重大傷害，因而求償1億美元，官司於日前在維吉尼亞州開庭，雖然主審法官早就表明禁止他們的粉絲在法院外干擾審判，不過強尼的粉絲仍懶理警告，照樣到場聲援。

強尼戴普露出滿意微笑，希望官司能還他清白。（路透）
強尼戴普露出滿意微笑，希望官司能還他清白。（路透）

英國鏡報報導，安珀赫德的律師在法庭上提出指控，她告訴陪審團：「強尼戴普把她固定在吧台上，向她投擲瓶子和瓶子，將她拖過地板上的破碎的瓶子。」、「他打她、踢她，說要殺了她、恨她。他用酒瓶敲擊她，然後用酒瓶進入她的身體，強暴了她。」

強尼戴普在旁搖了搖頭，隨後發言人也否認這項指控，並在聲明說表示：「這些虛構的說法，從未在安珀最早於2016年的指控中出現，而且她只有在專欄中，曾指出自己是性暴力的受害者。」認為這樣的說法並不具有法律效力。

綜合外媒報導，這是強尼、安珀首次在誹謗官司的正面交鋒。法院首先傳喚強尼的胞姊克莉絲汀作證，克莉絲汀表示安珀時常嘲笑強尼，稱他是「肥胖老人」，有次某國際時尚品牌邀請強尼擔任代言人，還讓安珀當場發火，當面對他嘲諷：「那品牌真的找你合作？他們這麼要求格調，而你完全沒格調。」讓強尼身心受創。

維吉尼亞州 家暴 肥胖

上一則

鹿晗深夜喝醉被偷拍 捧愛犬嗆狗仔 女友曬照被傳「暗示單身」

下一則

黃婉華塗黑臉演菲傭 「金宵大廈2」遭國際媒體批歧視

延伸閱讀

強尼戴普與前妻法庭大戰 互控家暴求償1億元

強尼戴普與前妻法庭大戰 互控家暴求償1億元
疫期2年未上實體課 幼童缺基本技能不會綁鞋帶、開瓶蓋

疫期2年未上實體課 幼童缺基本技能不會綁鞋帶、開瓶蓋
愛女與威肯合作被勾引？ 強尼戴普好擔心

愛女與威肯合作被勾引？ 強尼戴普好擔心
強尼戴普一個頭兩個大？怕女兒被裘莉緋聞男友勾引

強尼戴普一個頭兩個大？怕女兒被裘莉緋聞男友勾引

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22
曾馨瑩認為自己「只是嫁給一個有名的人而已」。（圖：enya FASHION QUEEN提供）

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

2022-04-07 17:43
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫