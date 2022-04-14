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中國版「怪獸3」刪同志情節 華納：無損電影主軸

記者陳建嘉／綜合報導
邁斯米克森飾演的葛林戴華德是「怪獸」系列大反派。（圖：華納兄弟提供）
邁斯米克森飾演的葛林戴華德是「怪獸」系列大反派。（圖：華納兄弟提供）

魔法世界最新篇章「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）已開始在全球各地陸續上映，不過近期外媒「綜藝報」大陸版本將片中6秒有關同志告白的對話刪除，包括「因為我當時愛著你」、「那個夏天，蓋勒（葛林戴華德）和我陷入愛情之中」。

不過，華納兄弟回應指出表示：「我們希望世界各地的觀眾都能看到和享受這部作品，讓中國的觀眾也有機會體驗這部電影，這對我們而言很重要，即使需要做出細微刪改。華納兄弟接受這些更動，以配合當地的要求，但這部電影的精神依舊完整無損。」接受更動，並認為電影主軸仍不會受影響。

此次「怪獸與鄧不利多的秘密」中，由邁斯米克森（Mads Mikkelsen）飾演葛林戴華德一角，與裘德洛（Jude Law）飾演的鄧不利多年輕時期有過一段情，本片將揭露更多兩人過去的祕密。裘德洛解釋：「血盟是葛林戴華德和鄧不利多間羈絆的具體表現，也是他們年輕時熱情與信念造成的結果。雖然他們後來走上了不同的道路，但彼此還被這個僵局遷就著，這對鄧不利多來說也是非常沮喪。」

製片大衛海曼也表示：「片中葛林戴華德對鄧不利多還存有感情，雖然部分已經變成怨恨與痛苦，因為他認為是鄧不利多背棄了他們共同的理想，所以儘管葛林戴華德絕不會放棄成為魔法世界霸主的目標，他的內心卻仍不免哀傷。他為他失去的感到悲傷—那位曾經是他的愛人、他的同謀、那位能和他平起平坐的人。」

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