「征服情海」男星認了紐約夜店性騷 未經同意吻女服務生

小古巴古汀因「征服情海」勇奪奧斯卡最佳男配角獎。(取材自IMDb)

律師表示，「征服情海」男星小古巴 古汀今天對2018年在紐約夜店強行碰觸1名女子的輕罪認罪，根據認罪協議，若小古巴古汀持續6個月接受輔導，控罪即可遭撤銷。

數十年間，小古巴古汀（Cuba Gooding Jr）共遭20多名女性指控不當觸碰或性騷擾 ，其中3人提告。

委任律師羅斯曼（Frank Rothman）今天告訴法新社，小古巴古汀已對1項輕罪認罪，「他承認未經同意親吻1名女服務生的控罪，其他控罪則已撤銷」。

「如果他6個月內不惹麻煩，控罪就會撤銷，不會留下犯罪紀錄。」

小古巴古汀也在認罪協議中向法庭坦承，2018與2019年曾讓另兩名女性遭受「非自願的身體接觸」。

根據認罪協議，如果54歲的小古巴古汀持續6個月接受法庭要求的輔導，這項輕罪即可撤銷，若未能遵守，將面臨最高1年刑期。

「紐約時報」報導指出，小古巴古汀在法庭認罪時表示：「我對讓任何人覺得不當碰觸的行為致歉。」

目前無法聯絡上小古巴古汀的公關要求置評。

小古巴古汀1997年憑藉「征服情海」（Jerry Maguire）勇奪奧斯卡最佳男配角獎，其他知名作品還包括「軍官與魔鬼」（A Few Good Men）、「白宮 第一管家」（The Butler）以及電視迷你影集「公眾與O.J.辛普森的對決：美國犯罪故事」（The People v. O.J. Simpson）。