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不能有同志？電影「怪獸3」中國版遭刪除6秒告白台詞

記者陳建嘉／即時報導
「怪獸與鄧不利多的秘密」同志橋段被中國刪除。(圖:華納兄弟提供)
「怪獸與鄧不利多的秘密」同志橋段被中國刪除。(圖:華納兄弟提供)

魔法世界最新篇章「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)已開始在全球各地陸續上映，不過近期外媒「綜藝報」中國版本將片中6秒有關同志告白的對話刪除，包括「因為我當時愛著你」、「那個夏天，蓋勒（葛林戴華德）和我陷入愛情之中」。

不過，華納兄弟回應指出表示：「我們希望世界各地的觀眾都能看到和享受這部作品，讓中國的觀眾也有機會體驗這部電影，這對我們而言很重要，即使需要做出細微刪改。華納兄弟接受這些更動，以配合當地的要求，但這部電影的精神依舊完整無損。」接受更動，並認為電影主軸仍不會受影響。

邁斯米克森飾演的葛林戴華德是「怪獸」系列大反派。(圖:華納兄弟提供)
邁斯米克森飾演的葛林戴華德是「怪獸」系列大反派。(圖:華納兄弟提供)

此次「怪獸與鄧不利多的秘密」中，由邁斯米克森（Mads Mikkelsen）飾演葛林戴華德一角，與裘德洛（Jude Law）飾演的鄧不利多年輕時期有過一段情，本片將揭露更多2人過去的秘密。裘德洛解釋：「血盟是葛林戴華德和鄧不利多間羈絆的具體表現，也是他們年輕時熱情與信念造成的結果。雖然他們後來走上了不同的道路，但彼此還被這個僵局遷就著，這對鄧不利多來說也是非常沮喪。」

飾演葛林戴華德的邁茲米克森，這次深入體制，並將自己的意志扭曲濫用，變得更可怕、更危險。邁茲米克森指出：「葛林戴華德想把世界變成更好的地方，只不過他想要達到這個目標的方法，並不一定受到其他人的認同。他與鄧不利多似乎代表著兩個不同的世界。」

製片大衛海曼也表示：「片中葛林戴華德對鄧不利多還存有感情，雖然部分已經變成怨恨與痛苦，因為他認為是鄧不利多背棄了他們共同的理想，所以儘管葛林戴華德絕不會放棄成為魔法世界霸主的目標，他的內心卻仍不免哀傷。他為他失去的感到悲傷—那位曾經是他的愛人、他的同謀、那位能和他平起平坐的人。」

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