「奇異博士2」大搞神秘 被譽「絕不能被爆雷的大片」

班奈狄克康柏拜區、伊莉莎白歐森主演「奇異博士2:失控多重宇宙」是近期最受注目的娛樂大片。(圖:迪士尼提供)

班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演漫威電影 「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)正式開始宣傳,因為電影將深入探討「多元宇宙」,外媒初估會登場許多其他平行宇宙的超級英雄,更傳聞出現金鋼狼、湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的另一版「鋼鐵人」,漫威也未直接否認傳聞,僅要粉絲期待,讓該片被譽為「絕不能被爆雷的大片」。

「奇異博士2」的最新個人海報,史傳奇的右半臉被遮住,引發網友議論。(圖:迪士尼提供)

漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)先前受訪時,曾提到「奇異博士2」的重要性不輸給「復仇者聯盟」( The Avengers)、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)等電影,全因電影將探討平行時空、多重宇宙,會有不同版本的英雄與反派出現,先前已在預告裡出現「X教授」派屈克史都華(Patrick Stewart)、邪惡版「奇異博士」,但這只是冰山一角,後續還會有更多驚喜,至於會不會出現網友謠傳的金鋼狼、新版鋼鐵人,都未獲證實。

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森將在「奇異博士2」有吃重演出。(圖:迪士尼提供)

「奇異博士2」才剛開始宣傳,漫威就公布主要角色們的個人海報,包括「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)的個人海報都被刻意遮去右半臉,看起來特別神祕,眾多興奮的粉絲開始議論,是否象徵著會出現不只一個版本的奇異博士、緋紅女巫?讓「奇異博士2」還未上映,就已經話題十足。

電影日前已在北美展開預購,美媒「Fandango」指出,首日預售票就打破近年紀錄,在過去三年來僅次於「蜘蛛人:無家日」,預估北美首周就可能有2億美元的驚人票房。