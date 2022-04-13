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「奇異博士2」大搞神秘 被譽「絕不能被爆雷的大片」

記者陳建嘉／綜合報導
班奈狄克康柏拜區、伊莉莎白歐森主演「奇異博士2：失控多重宇宙」是近期最受注目的娛樂大片。（圖：迪士尼提供）
班奈狄克康柏拜區、伊莉莎白歐森主演「奇異博士2：失控多重宇宙」是近期最受注目的娛樂大片。（圖：迪士尼提供）

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演漫威電影奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）正式開始宣傳，因為電影將深入探討「多元宇宙」，外媒初估會登場許多其他平行宇宙的超級英雄，更傳聞出現金鋼狼、湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的另一版「鋼鐵人」，漫威也未直接否認傳聞，僅要粉絲期待，讓該片被譽為「絕不能被爆雷的大片」。

「奇異博士2」的最新個人海報，史傳奇的右半臉被遮住，引發網友議論。（圖：迪士尼提...
「奇異博士2」的最新個人海報，史傳奇的右半臉被遮住，引發網友議論。（圖：迪士尼提供）

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）先前受訪時，曾提到「奇異博士2」的重要性不輸給「復仇者聯盟」（ The Avengers）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）等電影，全因電影將探討平行時空、多重宇宙，會有不同版本的英雄與反派出現，先前已在預告裡出現「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）、邪惡版「奇異博士」，但這只是冰山一角，後續還會有更多驚喜，至於會不會出現網友謠傳的金鋼狼、新版鋼鐵人，都未獲證實。

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森將在「奇異博士2」有吃重演出。（圖：迪士尼提供）
「緋紅女巫」伊莉莎白歐森將在「奇異博士2」有吃重演出。（圖：迪士尼提供）

「奇異博士2」才剛開始宣傳，漫威就公布主要角色們的個人海報，包括「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（﻿Elizabeth Olsen）的個人海報都被刻意遮去右半臉，看起來特別神祕，眾多興奮的粉絲開始議論，是否象徵著會出現不只一個版本的奇異博士、緋紅女巫？讓「奇異博士2」還未上映，就已經話題十足。

電影日前已在北美展開預購，美媒「Fandango」指出，首日預售票就打破近年紀錄，在過去三年來僅次於「蜘蛛人：無家日」，預估北美首周就可能有2億美元的驚人票房。

奇異 電影 漫威

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