強尼戴普一個頭兩個大？怕女兒被裘莉緋聞男友勾引

強尼戴普出庭，準備和前妻在誹謗官司上一決勝負。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）即將與前妻安珀赫德(Amber Heard)展開5000萬美元誹謗官司戰即將開庭，各方矚目雙方將如何出招、爭取對自己最有利的結果，之在倫敦曾輸了一回的強尼，據稱此次嚴陣以待，只許成功不許失敗，壓力非常大。然而除了這件官司外，近期還另有讓他傷腦筋的事，讓他一個頭兩個大。根據專門報導明星與名流八卦 的「Star」雜誌，他的女兒莉莉羅絲（Lily-Rose Depp）將在HBO新戲與加拿大樂壇天王威肯(The Weeknd)一起合作，聽聞威肯之前花名在外又很愛對女星放電，強尼理所當然要莉莉羅絲小心提防，千萬不要掉進威肯的愛情陷阱裡。

莉莉羅絲戴普的新戲合作對象，據傳讓父親感到顧忌。（路透資料照片）

威肯過去對女星常有放電行為，常鬧出花邊。（路透資料照片）

「Star」指在HBO這齣名為「The Idol」（偶像）的戲中，莉莉羅絲要演威肯的感情對象，強尼很擔心莉莉羅絲不小心假戲真做、愛上花心男，勢必不會有好的結局。威肯不只之前與席琳娜（Selena Gomez）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等都曾鬧過緋聞 ，去年更被拍到和安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)晚餐約會，兩人固然都未承認有在交往，外界卻早把他們看成一對緋聞情侶。

莉莉羅絲之前也曾和提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)等年輕小生擦出短暫的愛火，不至於天真過頭、會被威肯耍得團團轉，可是強尼就是忍不住要提醒她小心。

專門打臉八卦的網站，則稱強尼過去對女兒的戀情，鮮少公開發表意見，並沒有那麼大驚小怪。而莉莉羅絲去年起和法國饒舌樂手雅辛史坦交往，沒有威肯能介入的空間，因而此消息只是雜誌硬炒話題，不必當真。