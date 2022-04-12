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觀影說劇／最深刻童年電影 8歲媽變「童伴」

記者黃保慧╱綜合報導
「親愛的童伴」劇情亮點落在一個八歲女孩遇見了和自己一樣年紀的媽媽。(圖：海鵬提供)
「親愛的童伴」劇情亮點落在一個八歲女孩遇見了和自己一樣年紀的媽媽。(圖：海鵬提供)

法國女導演瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）自編自導新作「親愛的童伴」（Petite Maman）目前正在各國推出。導演自承是受到宮崎駿動畫「魔法公主」啟發，決定拍攝這部跟自己童年有關的電影。劇情亮點落在一個八歲女孩遇見了自己的媽媽，還是年紀跟自己一樣的媽媽，並透過這趟奇幻旅程，喚起觀眾對童年時光的記憶， 被許多國際媒體推舉為「年度最棒電影之首」。

「親愛的童伴」一片也被權威影媒「觀獎」（Awards Watch），讚譽是「影史上講述童年最令人印象深刻的電影」。

該片延續前作的優雅攝影，劇本描述剛失去外婆的八歲女孩奈莉，在森林遊玩時，竟遇見與自己同齡、並跟媽媽同名的小女孩瑪莉詠，自此展開一段不可思議、卻異常動人的奇遇。

有趣的是，「親愛的童伴」主要演員是由一對雙胞胎姊妹：約瑟芬桑斯（Josephine Sanz）、嘉布莉葉桑斯（Gabrielle Sanz）飾演，妹妹更在片中飾演「媽媽」，角色設定十分有趣。瑟琳席安瑪表示，片中女孩外婆的原型就是她自己的外婆，外景更在她老家塞爾吉(Cergy)的美麗鄉間拍攝，「就連家具、壁紙，乃至窗櫺的樣子，都有著我許多的成長回憶」。

宮崎駿動畫「魔法公主」。（取材自推特）
宮崎駿動畫「魔法公主」。（取材自推特）

電影 導演 攝影

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