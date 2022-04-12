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以為胃出問題、身體變胖…小甜甜布蘭妮懷第3胎

娛樂新聞組╱綜合報導
小甜甜布蘭妮去年9月和小12歲的健身教練山姆阿斯加利訂婚，如今傳出懷孕喜訊。(取材自Instagram)
小甜甜布蘭妮去年9月和小12歲的健身教練山姆阿斯加利訂婚，如今傳出懷孕喜訊。(取材自Instagram)

40歲西洋歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）懷孕了。她2021年9月13日和小12歲的健身教練山姆阿斯加利（Sam Asghari）宣布訂婚，兩人相識相戀至今已經6年，如今再傳出懷孕喜訊。

綜合媒體報導，布蘭妮在Instagram報喜，長文透露自己旅行時瘦了不少，怎麼體重又回來了，「我的胃是怎麼了？我的老公告訴我『跟妳的食物無關，是妳懷孕了，傻瓜』。」她文字難掩喜悅，並透露今後仍會每天做瑜伽，分享歡樂與愛。

曾傲視全球樂壇的小甜甜布蘭妮，近年和父親的官司備受關注。她2021年擺脫連續13年被父親虐待和監管的遭遇，重獲自由，同時出道以來感情經過不少波折。2004年和青梅竹馬傑森亞歷克山大登記結婚，卻在3天後就取消婚姻；同年10月又和舞者者凱文佛瑞德林結婚，並陸續生下2個兒子，2007年和舞者老公離婚。

小甜甜布蘭妮和健身教練山姆阿斯加利交往訂婚，互動十分甜蜜，最近已經在IG稱對方「老公」，被外界推測已經梅開三度。現在小兩口將迎接第一個孩子。

另據E!News報導：布蘭妮過去曾自爆「懷孕時會有產前憂鬱症」，但據媒體與友人親眼目睹，布蘭妮曾挺超大孕肚，穿著低胸寬鬆孕婦裝，在保鑣陪同下大逛購物商場。無論是否為她懷孕紓壓的方式之一，再次恭喜布蘭妮與她腹中的小生命。

健身 憂鬱症

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