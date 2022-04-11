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「驚奇隊長」布麗拉森美夢成真 馮迪索邀一起「玩命」

記者蘇詠智／綜合報導
馮迪索（左）歡迎布麗拉森加入「玩命關頭」大家庭。（取材自Instagram）
馮迪索（左）歡迎布麗拉森加入「玩命關頭」大家庭。（取材自Instagram）

雖然「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列已近尾聲，籌拍中的第10集卡司陣容還在壯大中，繼「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）將加入扮演大反派，身兼製片的男主角馮迪索（Vin Diesel）最新宣布，「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）也將參與第10集的演出，盛讚她會在這系列有經得起時間考驗且精采的存在。

傑森摩莫亞將在「玩命關頭10」演大反派。（路透資料照片）
傑森摩莫亞將在「玩命關頭10」演大反派。（路透資料照片）

馮迪索IG發布的照片中，可看到布麗拉森雙手靠上馮迪索的肩膀，對鏡頭露出燦爛笑容，他暱稱布麗拉森為「angel」，顯見兩人私下的好交情。

很少有系列作品到了快收尾時還能加入新的要角，但「玩命關頭」一向廣納各路好漢，就算與馮迪索鬧不和的巨石強森（Dwayne Johnson）年擺明不回歸，馮迪索還是能找到在漫威與DC英雄片中有重要分量的布麗拉森和傑森摩莫亞填補空缺，兩大超級英雄要能拋開門戶之見攜手合作，「玩命關頭」系列也是少數能促成此事的管道。

對布麗拉森而言，這更有如美夢成真，她在2月受訪就曾說：「拜託，請告訴大家，我真的很想演『玩命關頭』系列影片，我被迷住了，我愛它們，我覺得它們很棒，它們很有娛樂性，也讓我愛上車子。」果然，馮迪索聽到她的呼喊，也讓她成為海倫米蘭（Helen Mirren）、莎莉賽隆（Charlize Theron）後又一位參與此系列的奧斯卡影后。

奧斯卡 巨石強森 漫威

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