貝克漢長子娶豪門妻 婚禮豪花390萬挨轟

布魯克林貝克漢(左)與妮可拉佩茲的婚禮備受矚目。（取材自Instagram）

正當烏克蘭 與俄羅斯的戰火未息、每天都有人的家園遭毀且生命陷入危險之際，英國昔日足球金童貝克漢（David Beckham）一家卻在美國出席長子布魯克林 （Brooklyn Beckham）和億萬千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的奢華婚禮，固然婚禮費用都是新娘家支付，高達300萬英鎊（約390萬美元）的開銷，依舊讓很多網友感到憤怒甚至噁心，覺得他們簡直和大家活在不一樣的世界。

曾主演「變形金剛4：絕跡重生」（Transformers: Age of Extinction）的妮可拉，娘家超有錢，據估計身家逼近13.4億英鎊，因此300萬英鎊辦婚禮對他們而言，根本是九牛一毛，並不想節省。網友痛罵，這世上還有如此多的難民，就像烏克蘭人被戰火逼得離鄉背井，布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲的婚禮花費可以造福多少人？

而且就算沒有戰火如美國、英國，才要從新冠肺炎對經濟的衝擊中設法恢復，一堆百姓的收入縮水，卻看到有錢人毫不在意的炫富，實在只有「噁心」兩字足以形容。

不過也有人幫布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲辯解，認為他們大撒鈔票，也是讓一些婚宴承辦單位、時裝業、服務人員等有錢可賺，多少也對提振經濟有點幫助。

妮可拉光婚顧就請了三組，各自負責不同的活動，婚紗則由范倫鐵諾為她訂做，為此還和家人跑了兩趟羅馬。而伴郎伴娘共有六對。布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前長吻6秒，完成了彼此的終身大事。

由於妮可拉的猶太 血統，婚禮上不能缺少新郎用腳踩碎包在桌巾裡的玻璃瓶等猶太婚俗，布魯克林不只在婚禮流程配合妮可拉，未來還傳會在名字中冠上妮可拉的姓氏，一反多數歐美夫妻是妻改夫姓的傳統。他們早在前年7月已訂婚，受到新冠肺炎疫情影響，延後一年多才能夠舉行婚禮。

兩人的婚紗照據傳將會登上時尚界聖經—「VOGUE」雜誌，相較於20多年前大衛貝克漢與維多莉亞的結婚照只以百萬英鎊賣給「OK！」雜誌當封面，雖然已是破紀錄的高價，不過該刊物是八卦小報，「檔次」上布魯克林的結婚照刊登平台已經超越爸媽當年了。