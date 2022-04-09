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又被送作堆 舊緋聞男女布萊德彼特、莎莉賽隆又曖昧？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特三不五時就會被八卦刊物傳緋聞。（路透資料照片）
布萊德彼特三不五時就會被八卦刊物傳緋聞。（路透資料照片）

好萊塢說小不小，說大卻也不特別大，紅星之間的感情食物鏈常常會牽在一起，有時新的緋聞對象根本是多年前的舊識，譬如八卦雜誌近來又開始在炒的布萊德彼特與莎莉賽隆，就是4年前已被傳過花邊的老組合。

布萊德彼特和安琪莉娜裘莉離婚戰沒有結果，幾年下來鮮少有認真交往的對象，大都維持單身漢的生活，以他的條件之出眾，不可能沒有人感興趣。「OK!」雜誌就稱，莎莉賽隆4年前跟布萊德彼特因為拍廣告傳緋聞，當時彼此還沒開始就已經受到太多關注，反倒斬斷了約會的可能，而現在又和當年是不一樣的狀況，兩人之間火花仍在，莎莉也還是對他很有意思，主動放話有意再約見，就看他怎麼回應。

在娛樂界，布萊德彼特和莎莉賽隆當然有些共同的朋友，要撮合他們兩個看似輕而易舉，莎莉一方面對自己很有自信，一方面也對和布萊德彼特重新來過有點謹慎卻又興奮，很想知道這一次若是踏出行動，彼此會往哪個方向發展？

專門打臉八卦的網站則反駁，4年前他們之間的「緋聞」都已證明是空穴來風，要能擦出愛的火花早在4年前就會有了，以布萊德彼特現在對離婚戰的審慎態度，連尋找新戀情都已經決定等離婚搞定後再說，更不可能去挑莎莉賽隆這種超容易被注意的對象，八卦報導不能太當真。

莎莉賽隆也很容易被扯進花邊新聞中。（路透資料照片）
莎莉賽隆也很容易被扯進花邊新聞中。（路透資料照片）

布萊德彼特 八卦 緋聞

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