我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡只禁威爾史密斯10年 網：該讓他判刑、坐牢

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

奧斯卡只禁威爾史密斯10年 網友怒：該讓他判刑、坐牢

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯被奧斯卡主辦單位下達10年封殺令，網友對此反應兩極。（歐新社資料照片）
威爾史密斯被奧斯卡主辦單位下達10年封殺令，網友對此反應兩極。（歐新社資料照片）

奧斯卡金像獎主辦單位—美國影藝學院，針對威爾史密斯在典禮上掌摑克里斯洛克做出懲處，自今年4月8日起的10年內，禁止他以任何形式出席影藝學院的所有活動，包括奧斯卡典禮在內。他雖表示接受、尊重，網友依舊吵翻天，有人堅持他的影帝資格該被撤銷，也有人認為懲罰太重，甚至上綱到種族議題。

美國影藝學院發出的聲明中，表示威爾史密斯在接下來的10年內完全不能參與所有影藝學院的活動，不管是本人出席或是視訊連線都不被允許，然而「好萊塢報導」等重要娛樂媒體都稱威爾還是能夠被奧斯卡提名甚至得獎，並沒有連參與角逐小金人都不行，只不過他之前已主動宣布退下影藝學院會員身分，不再有奧斯卡獎的投票資格。影藝學院一面還又強調對於克里斯洛克在不尋常的狀況下仍能保持鎮靜，深深感激。

威爾史密斯今年53歲，10年之後就是63歲，才有機會重回奧斯卡舞台。經過今年這麼大風波後，他形象滑落谷底、支持度持續下滑，索尼、Netflix等先後暫緩合作，就算沒被剝奪未來再戰奧斯卡的資格，想要再擠進入圍名單怕是難上加難，喜愛他的影迷不免感到憤慨，認為罰得太重。

他們在社群網站上疾呼，那麼多涉及性醜聞的影人像是「莎翁情史」製片哈維溫斯坦、凱文史貝西、羅曼波蘭斯基等，有誰也接到10年禁令？罵影藝學院就是只挑黑人重罰，對白人就輕輕放下。另方面卻也有意見相反的網友，不滿影藝學院對威爾「只」下了10年禁令，痛批應該撤銷他的影帝資格再把他告上法庭、讓他吃牢飯，還建議其他電影獎一起封殺他10年，他的所做所為讓影界蒙羞。

威爾史密斯掌摑克里斯洛克，讓個人的形象暴跌，事業也陷危機。（歐新社資料照片）
威爾史密斯掌摑克里斯洛克，讓個人的形象暴跌，事業也陷危機。（歐新社資料照片）

影藝學院 奧斯卡獎 威爾史密斯

上一則

「不老女神」溫碧霞罕見拍雜誌照 穿鏤空裙露香肩

下一則

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

延伸閱讀

上台摑人 威爾史密斯10年不得參加奧斯卡典禮

上台摑人 威爾史密斯10年不得參加奧斯卡典禮
被禁止參加奧斯卡10年 威爾史密斯：接受、尊重

被禁止參加奧斯卡10年 威爾史密斯：接受、尊重
威爾史密斯躲過撤銷影帝危機 該感謝「性侵前輩」們？

威爾史密斯躲過撤銷影帝危機 該感謝「性侵前輩」們？
威爾史密斯10年不能參加奧斯卡 網：明年找克里斯洛克頒影后？

威爾史密斯10年不能參加奧斯卡 網：明年找克里斯洛克頒影后？

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發
中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒