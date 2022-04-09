奧斯卡只禁威爾史密斯10年 網友怒：該讓他判刑、坐牢

威爾史密斯被奧斯卡主辦單位下達10年封殺令，網友對此反應兩極。（歐新社資料照片）

奧斯卡金像獎主辦單位—美國影藝學院 ，針對威爾史密斯 在典禮上掌摑克里斯洛克做出懲處，自今年4月8日起的10年內，禁止他以任何形式出席影藝學院的所有活動，包括奧斯卡典禮在內。他雖表示接受、尊重，網友依舊吵翻天，有人堅持他的影帝資格該被撤銷，也有人認為懲罰太重，甚至上綱到種族議題。

美國影藝學院發出的聲明中，表示威爾史密斯在接下來的10年內完全不能參與所有影藝學院的活動，不管是本人出席或是視訊連線都不被允許，然而「好萊塢報導」等重要娛樂媒體都稱威爾還是能夠被奧斯卡提名甚至得獎，並沒有連參與角逐小金人都不行，只不過他之前已主動宣布退下影藝學院會員身分，不再有奧斯卡獎 的投票資格。影藝學院一面還又強調對於克里斯洛克在不尋常的狀況下仍能保持鎮靜，深深感激。

威爾史密斯今年53歲，10年之後就是63歲，才有機會重回奧斯卡舞台。經過今年這麼大風波後，他形象滑落谷底、支持度持續下滑，索尼、Netflix等先後暫緩合作，就算沒被剝奪未來再戰奧斯卡的資格，想要再擠進入圍名單怕是難上加難，喜愛他的影迷不免感到憤慨，認為罰得太重。

他們在社群網站上疾呼，那麼多涉及性醜聞的影人像是「莎翁情史」製片哈維溫斯坦、凱文史貝西、羅曼波蘭斯基等，有誰也接到10年禁令？罵影藝學院就是只挑黑人重罰，對白人就輕輕放下。另方面卻也有意見相反的網友，不滿影藝學院對威爾「只」下了10年禁令，痛批應該撤銷他的影帝資格再把他告上法庭、讓他吃牢飯，還建議其他電影獎一起封殺他10年，他的所做所為讓影界蒙羞。