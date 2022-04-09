電影未上映「閃電俠」接連鬧事 網喊快換人

伊薩米勒成為電影公司的燙手山芋。（路透資料照片）

DC漫畫大片「閃電俠」（The Flash）還要一年多才會上映，男主角伊薩米勒（Ezra Miller）已成了電影 公司的燙手山芋，前年他才在冰島 雷克雅維克的酒吧外鬧過一次對女性動粗的風波，前陣子又在夏威夷的卡拉OK吧搶麥克風、飛撲射飛鏢的男子，最後遭警方逮捕。

扮演親切善良的超級英雄卻屢屢行為失控，伊薩米勒片子還沒推出已很難擺脫負面形象，有傳華納兄弟影業為此召開緊急會議，有可能暫停和他的合作，之後卻又有網站報導，華納澄清沒有這個會議，暫時還與伊薩米勒保持合作關係。

伊薩米勒主演的「閃電俠」電影還未上映，自己已傳出一堆負面新聞。（取材自IMDb）

由於「閃電俠」將是DC英雄片中呈現的「平行時空、多重宇宙」的代表，票房備受矚目。在班艾佛列克 （Ben Affleck）的蝙蝠俠、亨利卡維爾（Henry Cavill）的超人都可能不再歸隊後，伊薩米勒飾演的閃電俠地位更形重要，在後續影片的戲分也不會少，無怪乎他本身接連鬧事造成的殺傷力會讓華納很擔憂。

葛蘭高斯汀在「閃電俠」影集的演出大受觀眾歡迎，已經確定製播第9季。（取材自推特）

目前看似在「閃電俠」於明年夏天上映之前，華納還不會決定是否和伊薩米勒徹底切割，但網友們已經迫不及待，疾呼：「快用影集版男主角葛蘭高斯汀（Grant Gustin）取代伊薩米勒！」其實早在「閃電俠」電影版選角時，就有為數眾多的粉絲力推由葛蘭高斯汀跳上大銀幕、繼續主演電影版。葛蘭在影集版的演出大受歡迎，已確定要製播第9季，是DC漫畫改編影集中算壽命最長者之一，堪稱DC影集的代表，葛蘭戲外也少鬧事、形象不錯，親和力也好，網友們認為當初華納就該用他去演電影版，才不會碰到現在伊薩米勒連連出包的麻煩狀況。

有趣的是，之前DC影集搶先玩多重宇宙、平行時空的哏，葛蘭高斯汀與伊薩米勒曾經在影集裡打過照面，引起話題，不料葛蘭在影集版待得好好的，伊薩米勒主演電影版卻問題一堆，華納後續如何處理他這個麻煩？各方也拭目以待。