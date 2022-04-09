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鬥「法」前妻心情糟 強尼戴普傳狂吃到118公斤

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普被八卦刊物稱暴肥到118公斤，健康堪慮。（路透資料照片）
強尼戴普被八卦刊物稱暴肥到118公斤，健康堪慮。（路透資料照片）

美國男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的法庭大戰即將回到美國上演，雙方列入證人的名單包括首富馬斯克（Elon Musk）、曾入圍奧斯卡影帝的詹姆斯法蘭柯（James Franco）、漫威影片中的「幻視」保羅貝特尼（ Paul Bettany ）等，歐美媒體戲稱「只差沒在法院門口拉出一條星光大道」。不過專門報導明星與名人八卦的國家詢問報卻把焦點放回強尼戴普身上，稱他因為心情欠佳、自我放縱，不僅暴肥，還可能危及健康。

國家詢問報稱強尼戴普氣憤人生被安珀毀掉，只想盡可能透過簡單立即的行動找回好心情，所以完全不忌口、酒也喝不停，抽菸抽到把自己弄得像根煙囪，唯一懶到不想做就是運動鍛鍊，因此整個橫向發展，體重突破118公斤，心臟病發作風險大增。他被安珀氣到晚上很難睡著，壓力也大，深怕打輸這場官司會把他的生活整個毀掉。雪上加霜的是，律師費是一大筆錢，好萊塢各大影片公司也都不太找他拍戲，各種挫折交互作用，令他更只想從吃得到滿足，形成惡性循環。

專門打臉八卦的網站，則稱強尼戴普的影迷仍無需太擔心，一切都是捕風捉影，強尼固然現在承受比較大的壓力，也沒人真的知道他如何排遣，至少目前他仍積極準備迎戰安珀，一切都還應付得來。

八卦 心臟病 馬斯克

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