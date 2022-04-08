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掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

威爾史密斯躲過撤銷影帝危機 該感謝「性侵前輩」們？

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯的奧斯卡得主資格差點面臨被取消危機。（路透資料照片）
威爾史密斯的奧斯卡得主資格差點面臨被取消危機。（路透資料照片）

威爾史密斯(Will Smith)在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑開他妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），主辦單位美國影藝學院決定未來10年將禁止他參加奧斯卡頒獎典禮。據傳會前支持要廢掉威爾史密斯奧斯卡得主資格的意見與反對者各占一半。

哈維溫斯坦曾以製片身分獲得奧斯卡最佳影片。（路透）
哈維溫斯坦曾以製片身分獲得奧斯卡最佳影片。（路透）

羅曼波蘭斯基曾獲得奧斯卡最佳導演。（路透）
羅曼波蘭斯基曾獲得奧斯卡最佳導演。（路透）

根據英國「太陽報」報導，威爾史密斯的奧斯卡影帝資格有機會保留的主要原因在於，有不少美國影藝學院會員認為，已因性侵被定罪、入獄的「莎翁情史」（Shakespeare in Love）製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），獲得的最佳影片獎都沒有被取消，「戰地琴人」（The Pianist）最佳導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的獲獎資格，也沒因他被控對未成年少女逞獸慾且逃離美國而撤除，威爾史密斯再怎麼樣都沒比他們更嚴重，若是施以如此嚴懲，顯得美國影藝學院很偽善。

深陷風暴中心的威爾，再後悔也已無法挽回，歐美媒體報導，稱「掌摑事件」對他們一家像是惡夢，每個人都很不好受，尤其威爾自己心知肚明，懺悔之路必然漫長又痛苦，有某部分的他，愈來愈相信自身造成的傷害已經無法完全彌補。他的家人都沒有對此事做出公開回應，知道保持沉默、等待時間讓社會大眾記憶被沖淡是最好的解決之道，然而他的事業還能否回得了高峰，就沒有人知道了。

威爾史密斯 奧斯卡 影藝學院

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