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法庭鬥前妻心情糟 強尼戴普被傳狂吃狂喝暴肥破百公斤

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普被八卦刊物稱暴肥到118公斤，健康堪慮。（路透資料照片）
強尼戴普被八卦刊物稱暴肥到118公斤，健康堪慮。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的法庭大戰即將回到美國上演，雙方列入證人的名單包括首富馬斯克、曾入圍奧斯卡影帝的詹姆斯法蘭柯、漫威影片中的「幻視」保羅貝特尼等，歐美媒體戲稱「只差沒在法院門口拉出一條星光大道」。不過專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，卻把焦點放回強尼戴普身上，稱他因為心情欠佳、自我放縱，不僅暴肥，還可能危及健康。

「國家詢問報」稱強尼戴普氣憤人生被安珀毀掉，只想盡可能透過簡單立即的行動找回好心情，所以完全不忌口、酒也喝不停，抽菸抽到把自己弄得像根煙囪，唯一懶到不想做就是運動鍛練，因此整個橫向發展，體重突破118公斤，心臟病發作風險大增。他被安珀氣到晚上很難睡著，壓力也大，深怕打輸這場官司會把他的生活整個毀掉。雪上加霜的是，律師費是一大筆錢，好萊塢各大影片公司也都不太找他拍戲，各種挫折交互作用，令他更只想從吃得到滿足，形成惡性循環。

專門打臉八卦的網站，則稱強尼戴普的影迷仍無需太擔心，一切都是捕風捉影，強尼固然現在承受比較大的壓力，也沒人真的知道他如何排遣，至少目前他仍積極準備迎戰安珀，一切都還應付得來。

八卦 心臟病 馬斯克

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