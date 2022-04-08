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最神奇魔法電影 裘德洛「怪獸與鄧不利多的秘密」作戰

記者陳建嘉／綜合報導
裘德洛在「怪獸與鄧不利多的秘密」組隊作戰。(圖：華納兄弟提供)
裘德洛在「怪獸與鄧不利多的秘密」組隊作戰。(圖：華納兄弟提供)

魔法世界最新篇章「怪獸與鄧不利多的祕密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）日前發布終極預告，揭露不丹王國是許多魔法的重要起源地，而魔法世界也因為一場選舉陷入動盪不安，一場刺激的魔法冒險即將展開。該片評價出爐，媒體盛讚「最神奇的魔法世界電影」、「令人意想不到」等好評，讓魔法迷更加期待。

黑巫師葛林戴華德（邁茲米克森飾演）的勢力逐漸強大，累積了廣大的追隨者，對魔法世界造成很大的威脅。鄧不利多（裘德洛飾演）於是制定計畫來阻止葛林戴華德建立一個完全由巫師統治麻瓜的世界，讓紐特斯卡曼德（艾迪瑞德曼飾演）率領一小群巫師、女巫師及一位麻瓜組成隊伍來拯救世界。

隊伍中的成員各自有專長，並被指派扮演不同的角色，成員包含紐特的哥哥西瑟（卡倫透納飾演）、紐特的長期助理邦媞（維多利亞葉慈飾演）、魔咒教授尤拉莉席克斯（潔西卡威廉斯飾演）、非裔法國巫師尤瑟夫卡瑪（威廉奈迪蘭飾演），以及麻瓜烘焙師雅各科沃斯基（丹富樂飾演），鄧不利多這次也給了雅各一根魔杖，讓他正式加入遍及全世界的魔法冒險。

延續電影系列傳統，片中也出現許多新舊奇獸，包括備受觀眾喜愛的木精皮奇，以及喜愛發亮物品的玻璃獸。新的奇獸包含天生擁有神力的麒麟，能透視人的靈魂；像熱氣球般的鳥首翼龍，能膨脹升上天，並在消氣時展開翅膀；巨大可怕又貪吃的人面蠍尾獅，幾秒內就能輕易壓碎並吞噬一個人。

艾迪瑞德曼飾演的紐特(右)和卡倫透納飾演的西瑟，在「怪獸與鄧不利多的秘密」有逗趣...
艾迪瑞德曼飾演的紐特(右)和卡倫透納飾演的西瑟，在「怪獸與鄧不利多的秘密」有逗趣演出。(圖：華納兄弟提供)
邁斯米克森在「怪獸與鄧不利多的秘密」取代強尼戴普飾演葛林戴華德。(圖：華納兄弟提...
邁斯米克森在「怪獸與鄧不利多的秘密」取代強尼戴普飾演葛林戴華德。(圖：華納兄弟提供)

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