艾薇兒三度訂婚 塞納河畔定情曬心型鑽戒

艾薇兒（右）官宣訂婚，男友在塞納河畔單膝跪地求婚。（取材自Instagram）

歌手艾薇兒（Avril Lavigne）近日突然曬出在巴黎鐵塔前被求婚的照片，正式宣布和搖滾歌手男友Mod Sun訂婚，並寫下，「我願意，我永遠愛你！」

網易娛樂報導，這是37歲艾薇兒人生第三次「官宣」訂婚，她透露是在當地時間3月27日被男友求婚，對方也發文示愛，「妳美到我無法用言語形容，我問：『妳願意嫁給我嗎』，她說 『好』。」兩人在塞納河畔甜蜜相擁，艾薇兒還狂秀心型鑽戒，據傳是男方特地在比佛利山 珠寶名店訂製的心型鑲鑽設計。

艾薇兒2021年初跟Mod Sun合作譜寫新歌「Flames」時傳出戀情，官方MV公開一個星期後，就正式承認雙方正在約會中，日前舉行的葛萊美 獎上，兩人甜蜜手牽手出席，還在紅毯上大方親吻。

據報導，艾薇兒曾有過兩段婚姻，第一任老公是現年42歲的德里克•惠布利（Deryck Whibley），由於都是加拿大 人，也都是龐克歌手，兩人一拍即合，並在艾薇兒21歲時結婚，最後僅維持四年多就分開。

2013年，和另一位加拿大音樂人查德•克羅格（Chad Robert Kroeger）結婚，但僅僅兩年的時間，兩人就各奔東西了。