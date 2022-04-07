我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

Shape of You被控抄襲 紅髮艾德打贏官司

娛樂新聞組／綜合報導
紅髮艾德歌曲版權官司勝訴，法官裁定未抄襲別首歌曲。（路透）
紅髮艾德歌曲版權官司勝訴，法官裁定未抄襲別首歌曲。（路透）

英國流行樂壇創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）日前在他的歌曲Shape of You版權官司中勝訴，英國高等法院法官裁定，紅髮艾德這首歌並未抄襲另一首歌曲中的樂句。

本名喬克里（Sami Chokri）的英國grime音樂藝人Sami Switch，宣稱紅髮艾德單曲中的樂句Oh I和他歌曲中的Oh Why「極其相似」。

中央社引述法媒報導，法官扎卡羅利（Antony Zacaroli）裁決，紅髮艾德在寫Shape of You這首歌時，「未蓄意，也沒有在無意間抄襲英國grime歌曲Oh Why中的樂句」。

紅髮艾德2017年推出Shape of You單曲，目前為止串流播放次數已超過30億次，是Spotify有史以來串流播放次數最多歌曲。

這首由他和其他作者共同創作的全球熱門金曲，也讓紅髮艾德拿下一座葛萊美獎，但共同寫下Oh Why歌曲的喬克里和歐唐納福（Ross O'Donoghue），則指控紅髮艾德抄襲他們的創作。

法官扎卡羅利表示，Shape of You和Oh Why這兩首歌有「一小節樂句相似」，但這種類似性只是版權可能遭到侵害的起始點。

扎卡羅利研究了其中的音樂元素後表示，歌曲中「這兩個相關部分的差異性」，「提供強力證據證明紅髮艾德歌曲中Oh I樂句來自Oh Why以外的來源」。

扎卡羅利裁定指出，兩首歌中最吸引人朗朗上口的樂句有明顯類似性，但也有重要差異性。

紅髮艾德Shape of You版權官司源於2018年，這首歌的三個共同作者要求英國高等法院裁定，他們未侵害喬克里和共同創作者歐唐納福的版權。這起官司上個月在倫敦開庭審理了11天。

英國 葛萊美 Spotify

上一則

關曉彤開奶茶店挨告 網友起底早有爭議喊「差勁」

下一則

應采兒曬帥兒 Jasper快滿9歲簡直「陳小春翻版」

延伸閱讀

名畫「俄羅斯舞者」被改名 美術館：上頭有烏克蘭國旗色

名畫「俄羅斯舞者」被改名 美術館：上頭有烏克蘭國旗色
黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚

黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚
香港網媒創辦人被控襲警 判囚2月

香港網媒創辦人被控襲警 判囚2月
場邊人語／五年之後 南卡封后

場邊人語／五年之後 南卡封后

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕