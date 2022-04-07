我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

曖昧凱特貝琴薩？ 水行俠：太瘋狂了

記者陳建嘉／綜合報導
傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩曖昧，坦言只是單純聊得來。（路透資料照片）
傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩曖昧，坦言只是單純聊得來。（路透資料照片）

42歲美國男星「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）與大6歲的凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）擦出愛火？兩人先前一同出席奧斯卡頒獎典禮，並在會後派對互動熱絡，在場有人指出傑森擔心凱特著涼，特別為她披上自己的外套，舉止非常曖昧，不過傑森近期出席活動時，否認此事，「這太瘋狂了，怎麼傳出來的，沒有這種事！」

傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩（圖）曖昧，坦言只是單純聊得來。（路...
傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩（圖）曖昧，坦言只是單純聊得來。（路透資料照片）

傑森接受「Extra」訪問，提到自己在倫敦拍「水行俠2」，恰巧就在凱特住家附近，才會開啟兩人話題，至於披外套一事，他也大笑否認，「不，這只是我的騎士精神，當天很冷」。傑森另透露派對結束後，兩人就再也沒聊天，「我們只是普通朋友而已」，面對外界傳言，他更開玩笑說：「好吧，此後我再也不會把我的外套給任何人。」幽默化解這段緋聞

傑森摩莫亞才在今年1月，結束與前妻麗莎波奈特的4年婚姻，外傳傑森喜歡戶外運動，到處登山、衝浪，麗莎的個性卻比較文靜，喜歡在家看書，兩人磨合多年，仍無法習慣彼此生活狀態，只好分手。不過近日兩人頻頻互動，也一起出席各大影視圈活動，被認為有望復合，不過傑森仍否認一切，「現在關係比較像是家人，我覺得這樣的關係更好」。

凱特 奧斯卡 緋聞

上一則

張智霖隔離自拍「露白鬍渣」被嫌老 鐵粉捧場：維納斯比例

下一則

楊洋「特戰榮耀」被對手勒暈差點嘔吐 想起讀軍校回憶

延伸閱讀

「水行俠」被爆熱戀凱特貝琴薩 本人親解「外套情」

「水行俠」被爆熱戀凱特貝琴薩 本人親解「外套情」
威廉、凱特學人精？向哈利、梅根有樣學樣炒人氣

威廉、凱特學人精？向哈利、梅根有樣學樣炒人氣
補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋

補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋
「閃電俠」夏威夷鬧事被捕「水行俠」離婚拒絕復合

「閃電俠」夏威夷鬧事被捕「水行俠」離婚拒絕復合

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕