曖昧凱特貝琴薩？ 水行俠：太瘋狂了

傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩曖昧，坦言只是單純聊得來。（路透資料照片）

42歲美國男星「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）與大6歲的凱特 貝琴薩（Kate Beckinsale）擦出愛火？兩人先前一同出席奧斯卡 頒獎典禮，並在會後派對互動熱絡，在場有人指出傑森擔心凱特著涼，特別為她披上自己的外套，舉止非常曖昧，不過傑森近期出席活動時，否認此事，「這太瘋狂了，怎麼傳出來的，沒有這種事！」

傑森摩莫亞否認在奧斯卡獎會後派對與凱特貝琴薩（圖）曖昧，坦言只是單純聊得來。（路透資料照片）

傑森接受「Extra」訪問，提到自己在倫敦拍「水行俠2」，恰巧就在凱特住家附近，才會開啟兩人話題，至於披外套一事，他也大笑否認，「不，這只是我的騎士精神，當天很冷」。傑森另透露派對結束後，兩人就再也沒聊天，「我們只是普通朋友而已」，面對外界傳言，他更開玩笑說：「好吧，此後我再也不會把我的外套給任何人。」幽默化解這段緋聞 。

傑森摩莫亞才在今年1月，結束與前妻麗莎波奈特的4年婚姻，外傳傑森喜歡戶外運動，到處登山、衝浪，麗莎的個性卻比較文靜，喜歡在家看書，兩人磨合多年，仍無法習慣彼此生活狀態，只好分手。不過近日兩人頻頻互動，也一起出席各大影視圈活動，被認為有望復合，不過傑森仍否認一切，「現在關係比較像是家人，我覺得這樣的關係更好」。