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布萊德彼特爽快客串 長髮角色散發「西藏人」感覺

記者陳建嘉／即時報導
布萊德彼特力挺好友珊卓布拉克，果斷客串「失落謎城」。(取材自YouTube)
布萊德彼特力挺好友珊卓布拉克，果斷客串「失落謎城」。(取材自YouTube)

珊卓布拉克（Sandra Bullock）、查寧塔圖（Channing Tatum）主演動作浪漫喜劇「失落謎城」(The Lost City)3月25日在北美上映，目前累積票房近5600萬美元。好萊塢巨星布萊德彼特(Brad Pitt)也客串演出，查寧塔圖難掩激動，表示見到小布本人完全不會幻滅，「完全符合你的所有期待！」

布萊德彼特很樂意為珊卓布拉克友情客串「失落謎城」，他在片中飾演藝高膽大、身手非凡的海豹特種部隊成員傑克崔納，而且還會隨口說出「道德經」的至理名言。

動作喜劇「失落謎城」由查寧坦圖(左)、珊卓布拉克主演。(圖：UIP提供)
動作喜劇「失落謎城」由查寧坦圖(左)、珊卓布拉克主演。(圖：UIP提供)

髮型師珍妮湯普森說：「我們覺得傑克崔納應該留著一頭飄逸的長髮，布萊德也覺得是個好主意，布萊德希望這個角色散發一種西藏人感覺，同時還得是一名探險家，曾經去過世界各地，但其實你並不知道傑克到底出過什麼樣的任務或是他到底拯救過哪些人，因為他有點像是一名傭兵。」

「失落謎城」有著刺激的動作戲也有趣味喜劇。(圖：UIP提供)
「失落謎城」有著刺激的動作戲也有趣味喜劇。(圖：UIP提供)

導演艾倫尼伊說：「我們不清楚布萊德知不知道自己要在片中做些什麼，但他真的演得超讚，而且配合演出我們給他的任何戲份。」對查寧塔圖來說，能夠和布萊德彼特合作是拍這部電影的亮點，他說：「我一向都很怕見到我的偶像或崇拜的人，因為你不希望幻想會破滅，但是布萊德彼特完全符合你的所有期待，有他來演出這個角色真是太讚了。」

布萊德彼特 小布 導演

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