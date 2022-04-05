葛萊美玩威爾史密斯打巴掌梗 強巴提斯大贏家

強巴提斯是本屆葛萊美獎最大贏家。（路透）

第64屆葛萊美 獎頒獎典禮在拉斯維加斯米高梅酒店花園體育館舉行，曾以「靈魂急轉彎」（Soul）獲奧斯卡 最佳原創配樂的新世代爵士紅星強巴提斯（Jon Batiste）以「真我之聲」獲得年度專輯等5項大獎，成為最大贏家。火星人布魯諾（Bruno Mars）與饒舌歌手安德森帕克（Anderson Paak）合組的雙人團體「絲綢聲韻」（Silk Sonic）則以主打夯曲「Leave The Door Open」獲年度製作等4項獎，同樣表現不俗。

而最強新秀奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也一如預期拿人最佳新人、最佳流行演唱專輯等3獎，還在「防彈少年團」（BTS）上台表演前參與小小互動，堪稱本屆典禮的一大焦點。女神卡卡（Lady Gaga）不但上台表演，亦與和東尼班奈特（Tony Bennett）合作的「爵愛經典」（Love for Sale）得到最佳傳統流行演唱專輯獎。

今年的葛萊美獎典禮主持崔佛諾亞（Trevor Noah）本身有自己的時事諷刺節目，理所當然把近來最引起話題的威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎時的掌摑風暴寫進開場的台詞中，要全場觀眾別把待會兒當成一個頒獎場合，而是像來聽聽音樂、跳跳舞、唱唱歌、「不要從嘴巴裡說出別人的名字」—奧斯卡典禮上克里斯洛克（Chris Rock）正因為點名威爾的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett）開她平頭玩笑，才讓由於生病脫髮決定理平頭的潔妲翻白眼，引發之後威爾直接走上台賞他一巴掌的風波。

超強新人奧莉維亞笑擁3座獎。（路透）

典禮的「時事哏」還不只這一樁，新冠肺炎與烏克蘭 的戰事同樣也都出現，前者也是崔佛諾亞搞笑提及，後者就是一整段包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）事先錄製的短片發表演說，加上約翰傳奇（John Legend）的新歌「Free」公開表演的動人內容，台下音樂人也都表情肅穆，期盼烏克蘭的人民免再受戰禍，世界能恢復和平。

諧星內特巴爾加茲（Nate Bargatze）在頒獎典禮前開玩笑說：「他們說現在諧星在頒獎典禮表演笑話時，必須戴上這個。」語畢，立即戴上一個巨大的頭盔。

「紮根合唱團」（The Roots）鼓手奎斯特拉夫（Questlove）上周從剛被甩巴掌的克里斯洛克手中接下奧斯卡最佳紀錄片獎。他說：「好的，我要頒獎了，相信大家會離我上百公尺遠。」