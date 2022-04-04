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葛萊美獎古典榜揭曉 肯定女性多元族群音樂才華

中央社／台北4日電
第64屆葛萊美獎古典榜揭曉，指揮家亞尼克．聶澤賽金指揮費城管弦樂團錄製了非裔女性作曲家佛羅倫絲．普萊斯專輯，獲得最佳管弦樂演奏專輯。（環球唱片提供）
第64屆葛萊美獎古典榜揭曉，指揮家亞尼克．聶澤賽金指揮費城管弦樂團錄製了非裔女性作曲家佛羅倫絲．普萊斯專輯，獲得最佳管弦樂演奏專輯。（環球唱片提供）

第64屆葛萊美獎古典榜揭曉，指揮家亞尼克．聶澤賽金指揮費城管弦樂團錄製了非裔女性作曲家佛羅倫絲．普萊斯專輯，獲得最佳管弦樂演奏專輯獎，看見美國古典音樂界肯定女性創作者的象徵意義。

「最佳當代古典作曲獎」由1982年出生的卡洛蘭．蕭（Caroline Shaw）獲得，她以Narrow Sea專輯作品獲獎。「管弦樂演奏專輯」與「當代古典作曲」2大獎項都以女性作曲家為主，肯定了女性作曲家在美國古典樂界的地位。

樂評人傅慶良今天接受中央社專訪時表示，葛萊美獎得獎者以暢銷專輯為前提，也以獲得美國樂評青睞者得獎居多。

傅慶良指出，評審團成員涵蓋各個音樂產業相關者，得獎者也可能代表某種美國精神象徵或歷史傳承意味而獲獎。

今年獲得「最佳管弦樂演奏專輯獎」的是亞尼克．聶澤賽金（Yannick Nezet-Seguin）指揮費城管弦樂團錄製了佛羅倫絲．普萊斯（Florence Price）的「第一號交響曲」及「第三號交響曲」。

聶澤賽金表示，「第一號交響曲」可以聽到民間音樂、教堂音樂與爵士樂交織出典型的美國風格；「第三號交響曲」則是幾乎每一條旋律都有歌唱性，讓每個聲部都有表現的機會。聶澤賽金也希望普萊斯的交響曲能夠和柴可夫斯基、拉赫曼尼諾夫的作品一樣，成為管弦樂的經典曲目。

普萊斯1887年出生，由母親啟蒙音樂，後來在波士頓新英格蘭音樂學院學習作曲，失婚後以教學、演奏、作曲來撫養孩子。但當時的作曲家認為她的作品太保守，再加上種族主義與性別歧視，她的大部分作品在過世之後一直被忽略，直到最近才又被重新發掘。

1932年，普萊斯以「第一號交響曲」贏得羅德曼．沃納梅克作曲大賽，1933年由史托克指揮芝加哥交響樂團首演，是第一部由美國重要交響樂團演出的黑人女作曲家作品，她的「第三號交響曲」則於1940年首演。

獲得「最佳室內樂專輯獎」的是大提琴家馬友友與多年鋼琴搭檔艾克斯（Emanuel Ax）合作「眼淚中的希望－ 貝多芬大提琴奏鳴曲與變奏曲集」，曲目撫慰人心象徵希望，得獎實至名歸。

「最佳合唱專輯獎」由杜達美（Gustavo Dudamel）指揮洛杉磯愛樂與洛杉磯多個合唱團體，共同演出馬勒「第八號交響曲」獲獎。「古典獨奏專輯獎」由韓裔小提琴家珍妮佛．柯（Jennifer Koh）獲獎。

費城 洛杉磯 葛萊美

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