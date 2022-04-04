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防疫乖寶寶？ 阿湯哥片場發飆自己卻沒打針

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」時有記得要戴口罩，可惜之後被傳仍感染新冠肺炎。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」時有記得要戴口罩，可惜之後被傳仍感染新冠肺炎。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）拍攝過程因為新冠肺炎疫情，延宕一年多才能殺青，現在後製也尚未完成，成本卻暴漲至2億9000萬美元，讓電影公司擔憂無法回本而緊張不已。

近來「好萊塢報導」為這部片面臨的波折，與湯姆克魯斯和電影公司之間就上片方式的角力，做了完整報導，但其中一段細節更引起討論，就是他在去年6月時被傳和確診者拍戲時太靠近，隨後自我隔離兩周，他那時不但也感染了新冠肺炎，且當時他根本還沒打疫苗，導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）也是未打疫苗被傳染，病情嚴重到一度住進倫敦的醫院。

儘管湯姆克魯斯與克里斯多夫麥奎里都未對這些內容做出回應，歐美媒體已經抓出一個焦點：湯姆克魯斯在2020年底才大聲飆罵不嚴守防疫規定的工作人員，鬧得天下皆知，結果他自己到了2021年6月還沒有打疫苗，因此被傳染，那麼早先的「防疫乖寶寶」形象顯然並非事實，被飆罵的工作人員也有點可憐。

不過歐美媒體也報導，湯姆克魯斯將「不可能的任務7」視為疫情期間拍攝電影的示範，對於工作人員才會那麼嚴格，且新冠肺炎疫苗也是從去年春天才開始普遍施打，他在飆罵工作人員那時，全球還沒有大規模施打疫苗，只是為何到了去年6月他都還沒打，他不解開謎底，外界也不會知道答案了。

湯姆克魯斯 疫苗 電影

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