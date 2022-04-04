威爾史密斯玩完了？ Netflix、索尼新片都喊停

威爾史密斯雖成為奧斯卡影帝，演藝前途卻可能陷入谷底、再也回不去。（歐新社資料照片）

奧斯卡 頒獎典禮上的掌摑事件，對威爾史密斯 （Will Smith）演藝前途的衝擊恐怕比之前預期還要嚴重，Netflix 、索尼都暫緩和他合作、原本籌備中的新片都喊停，他的形象跌谷底，事業也有可能再也回不去。

威爾史密斯曾是影壇最具人氣與票房號召的男星之一，形象正面又親民，不管主演動作片、科幻片或是愛情喜劇，觀眾都喜歡，皆曾有過亮眼賣座成績。形象好的紅星最忌負面新聞，因為對觀眾心目中的崇拜之情毀滅效應難以估計。

威爾史密斯（左）原本還將和馬丁勞倫斯再攜手「絕地戰警4」，現也陷入停擺。（取材自IMDb）

Netflix早就敲定要再攜手新片「Fast and Loose」，Netflix原先是押他即將成為奧斯卡影帝、絕對可以拉抬影片聲勢，不料先是導演求去，新導演還沒找好，威爾又鬧出大醜聞，Netflix現已喊卡，加上索尼本來也要找威爾再主演「絕地戰警（Bad Boys）4」，也已先叫停。

現在各方注意的焦點之一，是奧斯卡頒獎前三周宣布的「我是傳奇」（I Am Legend）續集，本來要由威爾史密斯和麥可B喬丹（Michael B. Jordan）聯手主演，只怕很難再維持這樣的陣容。

但危機處理公關公司的CEO伊凡尼爾曼則表示，史密斯不會瞬間從天王影帝淪為二線小咖，「他的名聲太響亮，根本無法被取消。」伊凡甚至認為威爾的A+級紅星地位已讓他擁有特殊待遇，不然他就沒辦法在打人後還可乖乖留在頒獎典禮現場。