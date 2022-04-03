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威爾史密斯如何能翻身？娛樂圈律師建議靠這招

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右）打了克里斯洛克一巴掌，也打掉自己的好形象與高人氣。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）打了克里斯洛克一巴掌，也打掉自己的好形象與高人氣。（路透資料照片）

威爾史密斯因為在94屆奧斯卡頒獎典禮上對開他妻子光頭玩笑的克里斯洛克當眾甩巴掌，成為歐美輿論討伐的目標，形象與演藝圈行情都重挫，Netflix、索尼先後暫緩和他合作新片的籌拍，各方好奇他曾經輝煌的事業，是否就此玩完？美國媒體訪問危機處理公關公司的CEO伊凡尼爾曼與娛樂圈律師多明尼克羅曼諾，得到的答案都還算樂觀，認為尚有轉圜。

根據伊凡尼爾曼的看法，威爾史密斯不會瞬間從天王影帝淪為二線小咖，坦言：「他的名聲太響亮，根本無法被取消。」伊凡甚至認為威爾的A+級紅星地位已讓他擁有特殊待遇，不然他就沒辦法在打人之後，還可以乖乖留在頒獎典禮現場，直到結束。

在娛樂圈已見過不少大風大浪的多明尼克羅曼諾，則建議威爾史密斯等大眾對此事的記憶都淡化，這段時間盡量表現得令人同情，而且要明顯對自己的行為很後悔，就還有機會重振雄風。他說道：「有很大部分取決於他的行動，像是他要怎麼宣示自身對於暴力的反對，以及他是否有釋出清楚明確且堅定一致的訊息，對於他為了一個沒水準笑話的做出這種反應其實是不能被接受的。」羅曼諾以為威爾要是很公開的認錯、做出補償，給外界看到他有誠心悔改，在一年之內甚至更快，就可以化解此事帶來的傷害，回復昔日的位置。

威爾史密斯的演藝事業陷入大危機。（歐新社資料照片）
威爾史密斯的演藝事業陷入大危機。（歐新社資料照片）

威爾史密斯 奧斯卡 索尼

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