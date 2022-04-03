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奧斯卡艾薩克 醉鄉歌手變身月光騎士

記者陳建嘉／綜合報導
奧斯卡艾薩克從影多年，曾演過多部評價極高的劇情電影。（圖：Disney+提供）
奧斯卡艾薩克從影多年，曾演過多部評價極高的劇情電影。（圖：Disney+提供）

美國演員奧斯卡艾薩克（Oscar Isaac）帶來漫威全新影集「月光騎士」（Moon Knight），他說未來想與「刀鋒戰士」（Blade）馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）合作，因為兩人戲外默契十足，對戲會很過癮，也希望能與「奇異博士」對打，還模仿對方施展魔法的動作，「如果我們能碰到面，一定很好玩」。

奧斯卡從影多年，曾演過「醉鄉民謠」（Inside Llewyn Davis）等多部評價極高的劇情電影，也演過「星際大戰」（Star Wars）系列等娛樂大片，他直呼自己幸運，「我很難想像自己能接到這麼多好電影，有史詩大格局，也有獨一無二的故事表演」。其實奧斯卡早就被漫威接洽，但直到「月光騎士」才點頭加入，「這個超級英雄並不完美，有分裂人格，再加上有埃及神話背景，非常神秘且迷人」。

奧斯卡在戲中同時扮演兩個截然不同的角色，一個是溫和的英國禮品店職員史蒂芬，另一個則是暴躁的美國戰士馬克，問他自己若有分裂人格，覺得會是怎樣的個性？他笑答：「我的個性比較直率、粗枝大葉，希望有一個史蒂芬的人格在我體內，讓我變得比較溫和謙遜」，強調另一個人格應該也會去禮品店工作，「你們會在禮品店遇到我，但我想在座的漫威粉絲們，應該還是比較喜歡我的『戰士』人格吧」。

曾在「醉鄉民謠」演出民謠歌手，戲外也多次抱著吉他自彈自唱表演，奧斯卡坦言熱愛音樂，未來不排除在漫威宇宙裡高歌，「我覺得饒舌歌手基德酷迪（Kid Cudi）的『日與夜』很適合這部劇，不覺得嗎？不只是月光騎士，其實很多人的個性在白天、晚上都會截然不同」，被問是否願意現場唱個一兩句？他羞笑婉拒，「不好啦，現在一大早不適合唱歌，而且基德唱得比我好多了」。「月光騎士」共6集，Disney+獨家上線。

奧斯卡艾薩克在「月光騎士」成為埃及神明的替身。（圖：Disney+提供）
奧斯卡艾薩克在「月光騎士」成為埃及神明的替身。（圖：Disney+提供）

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