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布魯斯威利罹失語症 小24歲愛妻不離不棄

記者蘇詠智／綜合報導
布魯斯威利(左)的妻子艾瑪，努力成為他的後盾。（取材自Instagram）
布魯斯威利(左)的妻子艾瑪，努力成為他的後盾。（取材自Instagram）

好萊塢影星布魯斯威利（Bruce Willis）宣告息影、專心治療失語症，小他24歲的現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）成為支撐全家的最大力量，不但要想辦法照顧好兩個年幼的女兒，也要替他安排最好的治療，儘管如此，她努力扛下重擔，勇敢面對突然的變局。

根據「時人」報導，模特兒出身的艾瑪，比布魯斯威利小兩輪，早就知道他的衰老速度比自己快，會更早要面對功能退化的情況，然而布魯斯此時罹患失語症，對她還是一大驚嚇。艾瑪已和好幾位專家合作，希望對布魯斯的病況有幫助，在家裡雖然有請助理確保布魯斯安全無虞，艾瑪自個兒也會一起照料。她在社群網站上發布昔日和布魯斯的甜蜜合照，昭告自己不離不棄的決心。

而布魯斯則傳有打算與艾瑪、前妻黛咪摩兒（Demi Moore）一同接受好友—著名主播黛安索耶(Diane Sawyer)的訪問，與病友的家屬們分享一些寶貴的經驗，做成具有教育性的內容，這個計畫雖然始終因為他有別的工作無法落實，現在他停止拍戲，應該很有空檔，家人們則希望更審慎的進行，不想流於譁眾取寵。

布魯斯向來以自己和艾瑪、黛咪與她們兩人幫他生的5個女兒都相處融洽、宛如超級大家庭自豪，他和黛咪所生的大女兒露瑪（Rumer Willis），也發布小時候和他的歡樂合照，照片裡她做出鬼臉，一旁文字寫道：「我愛你，老爸。我很喜歡跟你一起大笑。」讓人感受到父女之間的溫馨親情。

布魯斯威利 失語症 社群網站

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