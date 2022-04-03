丹尼爾克雷格確診 取消2場舞台劇演出

丹尼爾克雷格因感染新冠肺炎，原定的舞台劇演出被迫取消。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情仍沒有明顯好轉，演藝圈名人紛傳確診。日前正在紐約百老匯 演出莎士比亞經典「馬克白」（Macbeth）的丹尼爾克雷格（Daniel Craig），因為檢測 得到陽性結果，周六日間與晚間的兩場演出只有取消，劇組也宣布所有票券經由當初售出的管道退款，雖然帶來不便，但觀眾、演員與工作人員們的健康是他們最大考量。

丹尼爾克雷格去年在「007 生死交戰」（No Time To Die）後正式卸下扮演詹姆斯龐德的重擔，沒有乘勝追擊多接新電影，反而選擇演出舞台劇 「馬克白」，坦言重回百老匯舞台、面對台下的觀眾做不能ＮＧ的現場演出，既可怕卻也很美妙，因此令他願意接受挑戰，該劇預計在紐約上演至7月。

除了丹尼爾克雷格之外，早先「金牌特務」泰隆艾格頓（Taron Egerton）也因為PCR檢測陽性，不得不告假一周、暫停在倫敦的舞台劇「Cock」的表演。他曾在演出該劇時，才進行至2/3就當眾昏倒，幸好台下有觀眾是醫師，趕快上台幫忙，最後由替補演員演完，他後來在社群網站上發文要回來雪恥，不料演一演又因感染新冠肺炎告假，接二連三的挫折，讓他萌生退意，劇組宣布他由於個人因素退出該劇。